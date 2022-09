PIB mais forte em 2022 melhora o de 2023

A surpresa positiva do PIB no segundo trimestre descortina um cenário para economia brasileira muito melhor do que aquele enxergado no início do ano. Agora já se fala de crescimento de PIB chegando a 3% em 2022 – inclusive pelo carregamento estatístico maior deste ano para o próximo–, e as projeções de 2023 também começam a melhorar.

O PIB no segundo trimestre cresceu 1,2% ante o primeiro trimestre deste ano, acima da mediana das expectativas do Projeções Broadcast, de 0,9%. Houve vários destaques como a indústria geral (+2,2), serviços (+1,3%), construção civil (+2,7%), e, pelo lado da demanda, consumo das famílias (+2,6%) e investimentos (+4,8%).

Todos esses números referem-se à comparação com o primeiro trimestre deste ano, sempre de forma dessazonalizada.

Fernando Rocha, sócio e economista-chefe da gestora JGP no Rio, projeta agora crescimento do PIB brasileiro de 3% este ano e de 1,5% a 2% em 2023.

Ele vê alguma desaceleração até o fim do ano, mas nota que o carregamento estatístico até o segundo trimestre é de 2,6% – isto é, se houver crescimento zero no terceiro e quarto trimestres, o PIB tem alta de 2,6% em 2022.

Pelos seus cálculos, altas modestas de, respectivamente, 0,2% e 0,3% no segundo e terceiro trimestres levariam o PIB a crescer 2,8% este ano. Com +0,4% nos dois trimestres que faltam, vai-se a 3%, a sua projeção. Se a economia crescer 1% tanto no terceiro quanto no quarto trimestre, o PIB fecha 2022 em 3,4%.

O economista destaca, como alguns dos vetores da surpresa no crescimento no segundo trimestre, a exuberância dos serviços após a reabertura pós-pandemia, associada à transformação em gasto da poupança extra acumulada durante a fase de restrições ao consumo por conta da Covid-19.

Rocha observa que modelos econométricos com previsões mais pessimistas, sobretudo para 2023, são muito impactados pela taxa de juros elevada, mas têm dificuldade de captar dimensões mais complicadas de mensurar.

Ele menciona o fato de que relatos históricos dão conta de que a economia cresceu fortemente na saída da epidemia de febre espanhola em 1918. Em eventos desse tipo, a atividade é puxada particularmente pelo aquecimento dos serviços, em especial os ligados ao lazer fora de casa – refeições fora de casa, vida noturna, festas, viagens etc. – de uma população sequiosa em sair e se divertir depois do período de restrições sanitárias.

Rocha aponta que José Márcio Camargo, economista-chefe do Banco Genial, veio fazendo esse paralelo com a gripe espanhola desde o ano passado, como justificativa para seu relativo otimismo.

Em relação a 2023, Rocha vê chances de melhora na indústria, em função da normalização das cadeias produtivas, e na agropecuária, se o clima não atrapalhar –como ocorreu este ano, particularmente no Sul. Já os serviços devem atenuar o frenesi pós-pandemia de 2022.

Solange Srour, economista-chefe do Credit Suisse no Brasil, diz que sua instituição, com o resultado do PIB de hoje, revisou suas projeções de crescimento da economia brasileira em 2022 e 2023 de, respectivamente, 2% para 2,9%, e de 0,2% para 0,9%.

Em relação a 2022, ela nota que, apesar de algum interregno em julho e agosto, meses cujos indicadores econômicos podem dar uma suavizada, a expectativa é de que o quadrimestre final do ano seja forte.

A economista observa que o Auxílio Brasil e as reduções dos preços de combustíveis – com efeito sobre a inflação, o que impacta a renda real – devem se fazer sentir de forma mais intensa nesse último quadrimestre, e a Copa do Mundo em novembro vai estimular o consumo. Ela também vê os preços dos alimentos dando uma trégua nos próximos meses.

Mas um fator crucial da atual fase de melhora das expectativas de atividade, segundo Solange, é o desempenho surpreendentemente bom do mercado de trabalho – tanto em termos de ocupação quanto de crescimento da massa salarial.

Ela ressalta que, diferentemente de outros fatores mais episódicos, ligados ao ciclo eleitoral, o mercado de trabalho mais pujante se traduz numa melhora da atividade mais consistente e duradoura, se projetando para 2023.

A economista lembra que o mercado de trabalho é um fator que reage com muita defasagem às condições financeiras, e só a partir do final do ano passado o aperto da política monetária levou o juro real acima do neutro. Dessa forma, junto com a reabertura da economia, o emprego e a renda também podem estar se beneficiando ainda de condições financeiras mais favoráveis até o final de 2021.

Adicionalmente, há a política fiscal expansionista e os efeito da reabertura que não se esgotaram no primeiro trimestre, levando a economista a crer que a população ainda esteja queimando a poupança extra da pandemia.

Assim, pensando em 2023, Solange pondera que os efeitos defasados da política monetária restritiva vão se fazer sentir, assim como podem faltar outros fatores temporários ligados ao ano eleitoral e ao pós-pandemia. Em contrapartida, porém, o embalo do mercado de trabalho tem inércia e autoalimentação, e deve se manter como um motor relevante no ano que vem.

O problema, para a economista, é a inflação de núcleos. Mesmo devendo revisar um pouco para baixo sua projeção de IPCA em 2022 e 2023 (no segundo caso, em boa parte pela inércia mais favorável de um índice mais baixo no ano anterior), Solange acha que não se está dando a atenção merecida aos núcleos ainda muito altos da inflação.

Livio Ribeiro, sócio da consultoria BRCG e pesquisador-associado do IBRE-FGV, considera que “a retomada cíclica e os anabolizantes de renda tiveram efeito importante no PIB no segundo trimestre”.

Em relação ao segundo semestre, ele diz que “esse bom momento em certa medida deve continuar no segundo semestre, quando a parcela cíclica será menor, mas haverá novos anabolizantes, incluindo a inflação artificialmente menor que melhora a renda real”.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 1/9/2022, quinta-feira.