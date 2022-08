Ponto de discordância

Têm surgido na atual temporada eleitoral esboços de programas centristas de governo particularmente caprichados, elaborados em caráter não partidário, como contribuição ao debate – e, quem sabe, fonte de inspiração para o governo a partir de 2023.

Dois documentos que chamaram a atenção recentemente foram “Uma Agenda Inadiável”, do grupo “Derrubando Muros; e “Contribuições para um governo democrático e progressista”, assinado por Bernard Appy, Carlos Ari Sundfeld, Francisco Gaetani, Marcelo Medeiros, Persio Arida e Sérgio Fausto.

Samuel Pessoa, chefe da pesquisa econômica da gestora Julius Bër, pesquisador do Ibre-FGV e autor do capítulo sobre economia de “Uma Agenda Inadiável”, destaca uma ponto relevante de diferença entre esta proposta e o “Contribuições”.

Esse segundo documento sugere – no caso provável de que o novo governo não consiga fazer uma redução significativa e veloz dos gastos obrigatórios nem rapidamente substituir o teto de gastos por outro regime fiscal que abra espaço para novos programas – que seja adotado um “programa especial de gastos”.

Essas despesas seriam compostas tanto por “medidas de forte impacto social” quanto por “projetos que contribuam para o aumento da produtividade e para a sustentabilidade ambiental”.

Mas a parte mais sensível da proposta é que essas despesas, que poderiam chegar a 1% do PIB, seriam excluídas do teto de gastos, enquanto este perdurar.

Como explicam os autores, “a ideia é que o programa especial de gastos seja uma antecipação da redução futura de gastos obrigatórios, a ser obtida sobretudo com as medidas relativas à reforma do Estado”.

Pessoa, no entanto, contrapõe que “em 2023 há o risco de a economia entrar o ano a pleno emprego e com a inflação elevada – como será possível um impulso fiscal positivo“?

A política fiscal, como se sabe, tem duas implicações macroeconômicas principais. A primeira delas é a solvência do Estado, refletida na sustentabilidade da trajetória das medidas de endividamento público.

Quando mencionam que o programa especial de gastos deve ser visto como antecipação da redução futura dos gastos obrigatórios ligada à reforma do Estado – essa redução é ponto consensual em qualquer agenda centrista –, os autores do “Contribuições” visam justamente dar coerência à ideia do ponto de vista desse cuidado com a solvência pública.

A questão levantada por Pessoa, entretanto, está ligada ao segundo impacto macroeconômico relevante da política fiscal, que é o de estimular ou restringir a demanda agregada.

É fato incontestável que este ano se assiste no Brasil a uma conjunção pouco harmoniosa de um governo que tenta estimular a economia – por razões eleitoreiras – de todas as formas, especialmente com ferramentas fiscais, enquanto a política monetária do Banco Central (BC) pisa no freio para tentar fazer a inflação voltar dos seus níveis altíssimos no presente para a trajetória de metas.

A grande questão é saber como será a “harmonização” da política fiscal e monetária a partir de 2023 em um novo mandato presidencial, seja do próprio Bolsonaro, de Lula ou – muito improvavelmente – de qualquer outro candidato ou candidata.

É claro que tudo depende de como a economia evoluirá até o ano que vem. Em tese seria até possível que efeitos defasados de política monetária se tornassem tão potentes em 2023 que até houvesse espaço para uma política fiscal menos restritiva.

Mas o que se tem até agora são sucessivas surpresas positivas tanto em termos de atividade econômica quanto de mercado de trabalho, e uma inflação que só caiu por causa de medidas tributárias e que a maioria dos analistas prevê que ainda ficará muito acima da meta em 2023.

Se há consenso entre os economistas de centro sobre as questões estruturais, parece haver menos concórdia sobre a evolução da conjuntura.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 10/8/2022, quarta-feira.