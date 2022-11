Por que Lula não faz o ‘óbvio’?

Diversos analistas estranham que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, tendo “a faca e o queijo na mão”, se desvie do caminho “óbvio” de fazer um governo de centro não somente na política, mas também na economia, o que implica – neste segundo caso – uma agenda moderadamente liberal e ortodoxa.

Por esse raciocínio, Lula teria tudo a ganhar se instalando decididamente no centro. Ele sucede a Bolsonaro, que para a classe bem pensante no Brasil e no mundo é o arquétipo do vilão de história em quadrinhos.

Nessa narrativa, Lula, com a sua vitória, de certa forma “salvou” o Brasil e o mundo de um destruidor da natureza, perseguidor de minorias e grupos injustiçados, estimulador da violência e dos armamentos e conspirador contra a democracia.

Para alguém que prestou esse serviço à humanidade, as reservas de boa vontade deveriam ser imensas e inesgotáveis. Lula chega ao poder, portanto, com um cacife gigantesco para governar, inclusive o de – em tese – pedir sacrifícios a quais grupos forem para pôr a casa em ordem depois de quatro anos de “destruição” sistemática por Bolsonaro.

Na mesma linha de pensamento, deveria parecer óbvio a Lula e a quem apita no PT que uma política econômica moderadamente liberal e ortodoxa é a “solução” para o Brasil no momento, e que a fase da nova matriz foi um experimento doidivanas a ser enterrado no passado.

Mas por que, então, ainda antes de tomar posse, Lula preenche a equipe de transição com nomes que dão calafrios ao mercado (como o do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega) e dá sucessivos sinais de que, invertendo o ciclo político clássico, que fazer gastança no início para chegar ao final sabe-se lá como?

O problema de toda a linha de pensamento descrita nos parágrafoa acima é que ela está recheada de “wishful thinking” e da “síndrome de Estocolmo”.

A segunda expressão refere-se a um caso de sequestrado que acabou simpático ao sequestrador, mas aqui nesta coluna a citação restringe-se a eleitores antipetistas, mas mais antibolsonaristas ainda, que votaram em Lula e agora se esforçam por acreditar que o presidente eleito vai caminhar rapidamente na direção dos seus (daqueles eleitores) desejos.

A vida real, entretanto, costuma pregar peças nos bem pensantes.

Para começar, há o triste fato de que a metade do Brasil mais viável socioeconomicamente, que se concentra no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, por motivos impermeáveis inclusive ao colunista, deu vitória com margem maiúscula à figura detestável, vil e incompetente do presidente em exercício.

Santa Catarina, o estado brasileiro que talvez seja a melhor combinação entre renda e distribuição, votou tão esmagadoramente em Bolsonaro quanto o Nordeste votou em Lula.

Ou seja, apesar da narrativa de Lula como “salvador”, muito mais compreensível à elite do que às massas, Lula não tem nenhum cacife político gigantesco para iniciar seu governo.

Pelo contrário, na região mais rica e populosa do País, como mencionado, ele perdeu, e parte expressiva da maioria que votou em Bolsonaro nesses lugares devota ao presidente eleito um ódio profundo.

E mesmo quando se consideram recortes como a população que ganha até dois salários mínimos ou o Nordeste, em que Lula ganhou com enorme folga, trata-se de eleitores que acreditaram que a vitória do petista trará de volta a bonança dos seus dois mandatos na primeira década deste século.

Ou seja, Lula não está em condição de pedir sacrifícios e paciência para ninguém, nem aos seus eleitores, e muito menos aos que o detestam.

A segunda grande ilusão do pensamento “poliânico” de alguns analistas é sobre as ideias que desaguaram na nova matriz terem sido definitivamente abandonadas pela cúpula – em tese mais esclarecida – do PT.

Não, isso não aconteceu. No mundo que congrega especialistas em economia e políticas públicas com ou sem experiência prática, militantes engajados, formadores de opinião, acadêmicos em geral, influencers, profissionais liberais interessados nos grandes temas nacionais e internacionais etc. – o grupo que presta atenção e se importa com o debate de política pública –, há no Brasil legiões de pessoas que acreditam fervorosamente que um Estado grande e interventor no setor produtivo é uma benção, que austeridade é ideologia de banqueiros e financistas apátridas, que juro alto é culpa do Banco Central, que inflação se combate punindo a ganância dos empresários etc.

Obviamente, também há um segundo grupo, que igualmente comporta legiões, que pensa exatamente o contrário em todos os tópicos acima.

Infelizmente, porém, a necessária e democraticamente benéfica eleição de Lula em 30 de outubro pode, por outro lado, ser construída também como uma vitória mais do primeiro grupo mencionado acima do que do segundo.

A isso se somam instintos políticos do próprio Lula facilmente identificáveis ao longo de seus oito anos no poder. O presidente eleito, quando se sente ameaçado, tende a se voltar para o seu eleitorado mais fiel e sectário e, quando quer atrair mais apoiadores, sua arma por excelência é o gasto público – o que combina com a ideologia estatista.

Todos os fatores tratados nesta coluna indicam que a visão de que Lula “obviamente” deveria fazer um governo centrista na política e na economia é uma miragem.

Isso, no entanto, não significa que o presidente eleito vá necessariamente reeditar a nova matriz e jogar – em algum momento do tempo, pois os efeitos desse tipo de política podem ser bastante defasados – o Brasil em nova e profunda crise social, política e econômica.

Lula é uma enorme liderança política na perspectiva da história brasileira, e tem em si os elementos para enfrentar os mais indigestos dilemas e problemas em termos de política e economia. É um personagem grande demais para que um mero analista da imprensa possa, baseado nas evidências do passado, decretar qual será o seu futuro.

É certo, porém, que para fazer um bom governo Lula terá que vencer batalhas duríssimas. Inclusive contra si mesmo.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

O colunista sai de féria e volta a publicar esta coluna em 12/12/2022, segunda-feira.