Por que o petróleo subiu?

Uma publicação que que acaba de ser divulgada no site “Liberty Street Economics”, do Federal Reserve (BC dos EUA) de Nova York, mostra como a produção norte-americana de petróleo cresceu mais de 50% entre 2011 e 2019, puxada principalmente pelos ganhos de produtividade com a adoção de tecnologias de “fracking” na extração, ligadas ao setor de “shale”.

O trabalho dos economistas Matthew Higgins e Thomas Klitgaard indica que o investimento em si no setor nos Estados Unidos naquele período foi modesto.

O problema atual apontado pelos dois é que a produção recuperou-se muito lentamente da queda durante a pandemia. E a pesquisa dos economistas indica que, hoje, a combinação de crescimento mais lento da produtividade e demanda de maiores retornos pelos investidores faz com que as empresas americanas estejam dispostas a aumentar a produção apenas se o preço do petróleo atingir níveis mais elevados, comparados ao período pré-pandemia.

Esse é um dos vários elementos que compõem o quadro de preços de petróleo pressionados na atualidade. Bráulio Borges, economista sênior da consultoria LCA e pesquisador associado do IBRE-FGV, nota que a produção americana de petróleo ainda se encontra cerca de 1 milhão de barris por dia (b/d) abaixo do nível pré-pandemia.

Borges, porém, se contrapõe à narrativa bem disseminada hoje em dia, de que as restrições de oferta no mercado global de petróleo e gás vivenciadas na atualidade teriam como uma de suas causas importantes as agendas de transição energética e ESG (ambiente, social e governança). Nessa visão, esses fatores teriam feito os investimentos no setor petrolífero desabarem.

O economista lembra que o ciclo completo de projetos de produção do petróleo, da decisão de começar o investimento até o momento em que a extração efetivamente se inicia, são longos, especialmente em offshore e águas profundas. São ciclos que duram de cinco a seis anos, ele diz.

A partir de 2015-16, o investimento na produção de petróleo e gás no mundo despencou, vindo da faixa de US$ 850-900 bilhões por ano da fase de 2013-14 para algo em torno de US$ 500 bilhões.

O economista pontua que, no Brasil, com a Petrobrás, essa oscilação também ocorreu, de forma até mais intensa pelos problemas relacionados ao “Petrolão”.

Com a pandemia, o investimento no setor caiu ainda mais. Porém, segundo Borges, “o maior tombo no investimento em termos globais foi mesmo em 2015-16”.

Dessa forma, para o analista, dado o prazo de maturação dos projetos petrolíferos, foi essa freada de 2015-16, muito mais do que agenda ESG, a causa principal das atuais restrições da oferta.

Quanto aos motivos do tombo do investimento em meados da década passada, o pesquisador lembra que o preço do barril, após ter varado US$ 140 logo antes da crise financeira global de 2008-09, veio a se estabelecer numa trajetória que oscilava em torno de US$ 100, ou pouco mais, até 2014.

“As projeções de consenso da época apontavam que o barril ia ficar indefinidamente em torno desses US$ 100”, diz Borges.

E esse preço elevado do barril, acima da média de longo prazo em torno de US$ 75, estimulou o investimento em petróleo e gás de shale na América do Norte.

Em 2014, entretanto, a OPEP decidiu não mais defender o preço do barril por meio da restrição de oferta dos participantes do cartel. O movimento foi amplamente percebido como uma forma de inviabilizar investimentos em shale nos Estados Unidos, cuja maturação poderia ameaçar a capacidade de a OPEP controlar o preço global do petróleo.

Com a virada estratégica da OPEP e outro fatores à época, o barril chegou a cair à mínima de US$ 25 em 2016, preço que tiraria do mercado a produção de petróleo em boa parte do mundo.

Segundo Borges, o custo de extração incluindo royalties em boa parte do Oriente Médio está em torno de US$ 20; e, para o shale nos Estados Unidos, fica próximo de US$ 50. No Brasil, em que a produção do pré-sal predomina, esse “breakeven” à época da decisão da OPEP estava em torno de US$ 50, e hoje estaria mais próximo de US$ 30.

“A OPEP tomou aquela decisão para deliberadamente expulsar do mercado os produtores com custo marginal mais elevado, especialmente essa nova fronteira do shale, e a guinada estratégica está se refletindo nas condições de oferta agora”, resume o economista.

Quanto à agenda ESG e de transição energética, acrescenta Borges, seus impactos mais intensos em termos de tomada de decisão de investimentos e financiamento de bancos, fundos, private equity etc. é mais recente, datando de 2019-20.

Obviamente, ele ressalva, a agenda ESG cria uma restrição adicional que vai afetar a oferta, mas não agora, pela mesma razão do longo prazo de maturação dos projetos.

Ele chama a atenção sobre as discussões relativas aos “strained assets” (ativos tensionados), que valem muito hoje mas podem perder quase todo o valor se o mundo efetivamente se engajar numa transição energética para zerar as emissões líquidas de gases de efeito estufa em 30 anos.

Não é isso, porém, que está pressionando o mercado petrolífero global no presente.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 17/8/2022, quarta-feira.