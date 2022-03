Pouso suave ou forçado nos EUA?

Os Estados Unidos estão caminhando para um “soft landing” ou “hard landing” da sua economia, isto é, para um pouso suave ou um pouso forçado?

Como a inflação esteve quase morta no mundo desenvolvido desde pelo menos a crise financeira global de 2008-09, essas expressões saíram um pouco da conversa de mercado e autoridades econômicas (embora tenha havido tentativas no período dos BCs de sair dos juros básicos de zero ou praticamente zero, característicos do período).

Agora, porém, a alta inflação voltou. Nos Estados Unidos, está em torno de 7,5% no acumulado de 12 meses. A economia e o mercado de trabalho estão aquecidos. O juro está superbaixo e vai ser ajustado para cima. Quer dizer, saber se haverá um resfriamento gradual e pouco doloroso da economia e do mercado de trabalho (soft landing) ou uma desaceleração abrupta e possivelmente até uma recessão (hard landing) voltou a ser uma questão decisiva.

Em detalhado artigo publicando ontem no site do Peterson Institute for International Economics (PIEE), think tank em Washington DC, Olivier Blanchard, ex-economista-chefe do FMI, explica por que está preocupado com a possibilidade de que ocorra um pouso forçado da economia americana (e por extensão, o mesmo ou ao menos turbulência no resto do mundo) à frente.

Blanchard reage a artigo dos economistas David Reifschneider e David Wilcox, que resumidamente argumentam a favor da maior probabilidade de um pouso suave.

O pesquisador francês também menciona no começo do seu artigo recente palestra do economista Alan Blinder, ex-vice-chairman, do Fed, BC norte-americano indicando que, de nove “pousos” da economia dos Estados Unidos desde 1965, seis foram suaves e três, forçados. Blinder exclui os episódios ligados à crise financeira global e à pandemia, quando a desaceleração não veio principalmente do aperto da política monetária.

Entretanto, para Blanchard, apenas um daqueles episódios é de fato comparável ao momento atual: a disparada da inflação americana na segunda metade dos anos 70, que levou à fortíssima alta de juros sob o chairman Paul Volcker do Fed na virada de década e início dos anos 80. O ajuste drástico provocou recessão e desemprego acima de 10% nos Estados Unidos e levou a crises em diversas partes do mundo (muito especialmente na dívida externa de países latino-americanos como o Brasil). Em suma, foi um hard landing da pesada.

A razão pela qual o ex-economista-chefe do FMI restringe a comparação de Blinder é que, nas suas palavras, “na maioria dos episódios identificados por Blinder, os movimentos na inflação aos quais o Fed reagiu foram pequenos demais para serem relevantes diretamente para a situação atual, e o único episódio comparável com o de hoje, se é que há algum, é o episódio que terminou com a desinflação de Volcker no início dos anos 80”.

E a comparação com o período de 1975-81 é “amedrontadora”, segundo Blanchard. Como os Fed Funds, juros básicos dos EUA, subiram muito “atrás da curva” antes de Volcker assumir e dar um pancada na taxa, os juros reais despencaram enquanto a inflação disparava.

E é aí que a comparação com o momento atual assusta, com o economista mostrando num gráfico como o movimento das duas curvas (inflação, no caso o núcleo; e juros básicos reais) em 1975 e 2022 são parecidos.

Lá atrás, chegou-se simultaneamente a um juro real de -6% e a uma inflação (núcleo) de 12%, com um gap de 17 pontos porcentuais (pp), levando em conta os arredondamentos. Ele nota que “levou oito anos, de 1975 a 1983, para reduzir a inflação para 4%, com um aumento do juro real do piso ao pico de 1300 pontos base [13pp] e da taxa de desemprego de 600 pontos base [6pp] a partir do [nível do] início dos anos 70”.

Blanchard não está dizendo que hoje a situação é a mesma e que tudo acontecerá de forma quase idêntica. Mas ele também não vê razão para se considerar que são contextos inteiramente diversos.

A partir desse ponto, ele discute justamente as diferenças e semelhanças entre os dois momentos.

Sem dúvida, os atuais dirigentes do Fed são mais focados em combater a inflação que os antecessores de Volcker. As expectativas de longo prazo de inflação hoje estão ancoradas e o Fed atual tem 40 anos de histórico como firme controlador das pressões inflacionárias – ambos fatores que não estavam presentes nos anos 70. Nos dois momentos houve choque de preços de petróleo, mas a commodity hoje tem um papel bem menor na produção e consumo mundiais.

A partir daqui, Blanchard dialoga com o artigo de Reifschneider e Wilcox, adentrando a parte mais densa em termos de argumentação econômica do seu artigo, com direito inclusive a algumas equações.

Na verdade, tudo gira em torno de outra faceta comparativa: entre o que está acontecendo hoje e as várias décadas de inflação muito baixa que antecederam o atual momento. O economista francês está dizendo que Reifschneider e Wilcox levam em conta regularidades de variáveis determinantes para a inflação nessas últimas décadas que podem não ser válidas para o momento atual em que há o que chama de “saliência”.

Quando a inflação é baixa e estável por muitas décadas, trabalhadores podem não se fixar muito em reposição real de perdas salariais, pressões no mercado de trabalho se transmitem menos aos salários, as expectativas inflacionárias ficam comportadas e as empresas repassam menos altas salariais aos preços.

É na permanência dessas premissas, aponta Blanchard, que se apoia a visão mais otimista de um soft landing à frente. Porém, quando a inflação subitamente fica muito maior, como ocorre hoje, todos aqueles fatores se tornam mais “salientes” para quem pode perder ou ganhar com eles: os trabalhadores vão buscar repor perdas reais em negociações, vão aproveitar melhor as pressões no mercado de trabalho para obtê-las e as firmas vão tentar repassar esses aumentos aos preços, tudo isso num ambiente em que as expectativas inflacionárias se descolam.

A conclusão final do artigo é até tímida perante o risco descortinado por Blanchard.

Referindo-se ao ciclo de aperto monetário nos Estados Unidos que se inicia, ele escreve que “o ajuste provavelmente terá um solavanco, com a taxa básica permanecendo acima da taxa neutra até que a inflação esteja sob controle e a taxa [básica] retorne ao nível neutro de longo prazo”.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 15/3/2022, terça-feira.