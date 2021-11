Protecionismo falha “miseravelmente”

No início deste mês o governo brasileiro anunciou uma redução de 10% nas tarifas de importação de cerca de 87% dos bens e serviços importados, em decisão com validade até o final do próximo ano.

Segundo as explicações dos ministérios da Comunicação e das Relações Exteriores, a medida tem caráter imediato associado a ajudar a conter a inflação.

A liberalização comercial era uma das expectativas formadas com a chegada de Paulo Guedes e seu badalado liberalismo ao comando da economia brasileira. A medida deste mês é um pequeno aceno na direção almejada pelos defensores da abertura, mas ainda aquém do que se esperaria de um ministro tão estridente em seu liberalismo.

Na verdade, como no caso de outras bandeiras caras a Guedes – a privatização, especialmente –, a liberalização comercial esbarrou menos em falta de convicção da equipe econômica e mais na força dos lobbies protecionistas e na falta de disposição de Jair Bolsonaro de enfrentar brigas com grupos de pressão.

Adicionalmente, o Brasil tem amarras relativas à sua participação no Mercosul, um bloco que às vezes mais parece voltado à proteção do que à liberalização do comércio.

Outro problema é que o protecionismo parece ter entrado “na moda” desde a grande crise global de 2007-2009, com a guerra comercial entre Estados Unidos e China sendo o evento mais marcante.

Um reforço adicional da tendência decorreu da pandemia. Em boa parte, pelos apuros pelos quais países passaram por depender de vacinas e outros produtos ligados à saúde num momento em que o mundo inteiro buscava a mesma coisa. O que naturalmente dificultou a vida de não produtores e foi uma boa oportunidade de negócio para fabricantes.

Agora, na transição para – espera-se – o pós-pandemia, os nós logísticos e de oferta nas cadeias produtivas de insumos e bens de grande importância, como chips e automóveis, também contribuem para o argumento da existência de “setores estratégicos”, tão caro à ideologia protecionista.

É nesse contexto que se torna particularmente relevante um novo estudo do Banco Mundial (Davide Furceri, Swarnali A. Hannan, Jonathan D. Ostry e Andrew K. Rose), intitulado “A Macroeconomia depois das Tarifas”.

O estudo analisa os efeitos de elevações e reduções de tarifas a partir de uma base de dados de 151 países (34 avançados e 117 em desenvolvimento) cobrindo o período de 1963 a 2014.

Com moderna metodologia econométrica, incluindo vários testes de robustez, eles mostram que aumentos de tarifas estão associados a declínios persistentes – e significativos tanto do ponto de vista estatístico quanto econômico – no PIB e na produtividade. A elevação das tarifas também leva a maior desemprego e desigualdade.

Quanto à balança comercial, o impacto é irrelevante, o que pode estar ligado ao fato de que a alta das tarifas leva à apreciação cambial.

Os autores ressalvam que, como de hábito, estabelecer a causalidade – entre mudanças nas tarifas e aquelas variáveis – é “desafiante”, mas acrescentam que “os resultados são robustos a um grande número de perturbações no cenário básico, e se mantêm usando dados tanto macroeconômicos com em nível de setor”.

Alguns achados adicionais do estudo são de que os efeitos negativos de médio prazo do aumento de tarifas são maiores se a alta ocorre durante expansões econômicas, e os ganhos da liberalização são menores em recessões.

Adicionalmente, elevação de tarifas tem efeitos (negativos) maiores do que os impactos (positivos) da redução. Finalmente, os custos de aumentar tarifas são maiores para países desenvolvidos, comparados a emergentes, e para países pequenos, comparados a grandes.

Segundo os autores, aumentar tarifas para tentar criar empregos, melhorar a balança comercial e estimular a economia é uma fórmula certa de dar com os burros n’água.

“Na medida que tarifas estejam sendo usadas hoje para alcançar objetivos macroeconômicos (impulsionar o produto, empregos e a balança comercial), a evidência apresentada por este ‘paper’ – que parece ser robusta a uma longa lista de perturbações na metodologia – sugere que a política escolhida vai falhar miseravelmente em atingir seu objetivo”, eles alertam.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 25/11/2021, quinta-feira.