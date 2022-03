Qual o ritmo daqui para a frente?

Tudo de que um Banco Central não precisa é mais um grande choque de oferta no trecho final de um ciclo de alta da taxa básica que foi precipitado em boa parte pela conjunção de vários choques de oferta (também houve pelo lado da demanda). Mas é isso o que “temos para hoje” na reunião do Copom cuja decisão será conhecida ainda nesta quarta-feira.

Aos choques da pandemia se sucedeu o choque da guerra. Às incertezas remanescentes da pandemia (como sobre timing e grau da reversão do desvio do consumo de bens para serviços, ou a duração dos gargalos logísticos) se somou a enorme incerteza da guerra.

O BC do Brasil, no entanto, na visão de José Júlio Senna, à frente do Centro de Estudos Monetários (CEM) do Ibre-FGV, tem a vantagem de ter sido “rápido no gatilho” na reação às pressões inflacionárias derivadas da pandemia.

O atual ciclo de alta começou em março do ano passado, quando a Selic estava em 2% (nível demasiadamente baixo, na visão do economista), mas em agosto a política monetária já adentrava o território contracionista, cruzando o nível neutro real de 3,5%.

Realizando várias altas substanciais da taxa básica a cada reunião do Copom – com três de 0,75 ponto porcentual (pp), duas de 1pp e três de 1,5pp na sequência de março de 2021 a fevereiro de 2022 –, o BC induziu o juro real de um ano a subir para o nível elevadíssimo atual de 7-7,5% ao ano.

“É muito juro”, comenta Senna, num mundo em que as taxas nominais curtas dos países centrais estão próximas a zero e as reais negativas.

Aliás, acrescenta o especialista, ao contrário do BC brasileiro, as autoridades monetárias do mundo rico já estavam “atrás da curva” em relação às pressões inflacionárias da pandemia e ficaram ainda mais com as da guerra. A inflação no mundo desenvolvido já está na faixa de 5% a quase 8%, com os EUA puxando o vagão.

Ainda assim, os BCs do EUA e da Europa devem manter a cautela, devido à imensa incerteza associada a uma guerra. Basta ver o preço do petróleo: o barril de Brent saiu de US$ 97 em 23/2, na véspera da invasão, foi a US$ 128,6 em 9/3 e voltou a US$ 100 ontem.

Como diz Senna, “sinais de bandeira branca podem fazer os preços desabarem”, referência ao petróleo e outras commodities (como grãos) afetadas pela guerra.

Nesse contexto, ele acredita que o Copom hoje, seguindo os sinais enviados ao mercado, deve elevar a Selic em 1pp, para 11,75%, o que significa uma redução do ritmo de 1,5pp por reunião que prevaleceu até fevereiro.

Segundo Senna, é bem possível que o Copom mantenha a sinalização de redução do ritmo de alta, o que apontaria para algo com 0,5pp ou 0,75pp na próxima reunião em 2 e 4 de maio.

Ele nota que as decisões e a comunicação do BC podem influenciar – mas não controlam – o caminho esperado do juro de curtíssimo prazo no ano à frente, o que, por sua vez, define a taxa de mercado de um ano. Agressividade em excesso do Copom pode elevar as taxas de mercado mais do que seria saudável no momento.

Por outro lado, como observa um gestor de recursos baseado no Rio, as projeções de economistas do pico da Selic no atual ciclo estão em 12,75%, mas a diferença entre juros pós e prefixados embute taxa de quase 14%.

Na sua visão, o mercado está precificando uma reação de política monetária para neutralizar inteiramente o choque inflacionário da guerra, algo que só se vê em países do Leste europeu, muito mais ligados economicamente à Rússia.

O gestor também considera que o juro já está muito elevado no Brasil e pensa ser preferível que o BC caminhe com passos mais curtos e cautelosos rumo ao pico da Selic – mesmo porque, em cerca de 45 dias entre reuniões do Copom, informações importantíssimas podem ser conhecidas, num contexto de guerra.

Porém, por causa da pressão do mercado, ele considera possível que o BC, em vez de repetir a mensagem de desaceleração do ritmo de alta, deixe a porta entreaberta para ir por esse caminho ou não.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 16/3/2022, quarta-feira, antes da divulgação da decisão da reunião do Copom pelo Banco Central.