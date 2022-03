Quanta dívida é dívida demais?

Quando o endividamento público de um país se torna arriscado demais? Essa pergunta já foi feita incontáveis vezes pelos economistas, sem resposta satisfatória.

Em recém-publicado artigo na revista Finance & Development, do FMI, o renomado Olivier Blanchard, ex-economista-chefe do Fundo, discute se é possível ter uma regra geral sobre um limite seguro para o endividamento público, como uma determinada proporção do PIB.

Sua conclusão é que não dá, o que não significa, nem de longe, que não exista um limite seguro de endividamento público. Mas este tem que ser estimado caso a caso, isto é, analisando-se um determinado país num determinado contexto histórico.

Blanchard define como “não segura” uma dívida que cresce incessantemente como proporção do PIB. O fato de que três variáveis determinam essa situação – saldo primário, taxa real de juros e crescimento do PIB – pode dar a impressão de que é possível chegar a uma regra geral.

Mas o economista francês lembra que tudo é muito mais complicado, porque as três variáveis são incertas. Recessões nem sempre são previsíveis, assim com alta das taxas de juros. E mais incerta ainda é a reação dos governos a uma trajetória arriscada de elevação da dívida pública.

Um aspecto levantado por Blanchard é que uma dívida elevada como proporção do PIB num país com juro real baixo – o que afeta o serviço da dívida pública – pode ser mais segura do que uma dívida mais baixa num país com juro real elevado.

Daí que eventualmente o indicador de serviço da dívida pública sobre o PIB talvez pudesse ser mais adequado do que o da dívida sobre o PIB. Mas mesmo essa substituição tem problemas, ele acrescenta, já que o serviço da dívida tem muita variabilidade, porque sobe e desce de acordo com a evolução do juro real, que pode ser substancial em períodos relativamente curtos.

Finalmente Blanchard observa que há regras, como a do acordo de Maastricht da União Europeia (UE) de déficit fiscal zero, que efetivamente garantem a sustentabilidade da dívida.

“Mas elas farão isso ao custo de restringir a política fiscal quando ela não deve ser restringida”, escreve o pesquisador. Ele aponta que a maioria dos observadores concorda que a consolidação fiscal na Europa após a crise financeira global, deflagrada pela regra de Maastricht, foi muito forte e atrasou a recuperação da UE.

Samuel Pessoa, economista-chefe da gestora Julius Bër e pesquisador-associado do Ibre-FGV, concorda com Blanchard sobre não haver uma número mágico para determinar o ponto em que uma relação dívida/PIB se torna problemática.

Olhando para o Brasil na abordagem “caso a caso” preconizada pelo economista francês, Pessoa estima, numa perspectiva que considera “superotimista”, que seria necessário um superávit primário de no mínimo 2% do PIB para estabilizar a relação dívida-PIB. O histórico de baixo crescimento e altos juros reais do Brasil não ajuda nada nessa conta, evidentemente.

Como, pela sua estimativa, o resultado primário ajustado ao ciclo econômico no Brasil está em torno de déficit de 0,5% do PIB, é preciso, nas suas palavras, “encontrar 2,5% do PIB, ou cerca de R$ 270 bilhões, no orçamento público” para estabilizar o endividamento.

Pessoa nota que, das três variáveis citadas inicialmente por Blanchard, não se deve minimizar a importância do saldo fiscal primário.

Segundo o economista do Ibre, calotes na dívida pública – sejam explícitos, mais típicos quando o endividamento é em moeda externa, seja por inflação desenfreada, mais comuns com títulos públicos em moeda do próprio país – ocorrem normalmente “na hora em que o superávit primário exigido para estabilizar é tão elevado que a economia política gera o calote”.

Dessa forma, sociedades que conseguem, em momentos de dificuldade, gerar rapidamente um superávit primário muito mais alto que o corrente, podem trabalhar com níveis de endividamento público como proporção do PIB maiores do que no caso contrário.

E o Brasil atual, para Pessoa, é justamente o caso contrário.

O economista rememora que, na crise de 1998 e 1999, o Brasil conseguiu melhorar seu resultado primário em cerca de 3 pontos porcentuais do PIB, o que sugeriria o contrário da afirmação anterior.

Só que aquele ajuste fiscal veio esmagadoramente pelo lado da receita, e Pessoa ressalva que, desde 2004, quando o Congresso rejeitou elevar a tributação dos prestadores de serviço, passando pela não extensão da CPMF em 2007, a sociedade e o sistema político brasileiro rejeitam aumento de impostos.

O último exemplo dessa postura foi a reforma tributária de Paulo Guedes, que chegou ao Congresso com propostas que aumentavam a arrecadação e foi desfigurada para um projeto que leva à redução pesada de carga.

Assim, o ajuste fiscal primário no Brasil de hoje é empurrado para as despesas, num orçamento engessado em que o gasto obrigatório é esmagadoramente maior do que a pequena fatia de investimento e custeio de máquina onde se pode cortar.

Adicionalmente, de 1999 para cá, houve mudanças institucionais, analisa Pessoa, que tornaram ainda mais difícil ajustes drásticos no resultado primário. Ocorreu um enfraquecimento do Executivo Federal, com um regramento mais rigoroso das medidas provisórias e, em especial, o avanço da impositividade nos diversos tipos de emendas parlamentares.

Também houve aumento da fragmentação partidária, o que dificulta o apoio legislativo a ações menos populares do Executivo. O próprio Blanchard, em seu artigo na Finance & Development, escreve que “um governo de coalizão pode ser menos capaz de tomar medidas duras do que um com grande maioria legislativa”.

Para Pessoa, “o Brasil é uma sociedade com economia política complicada, que reage mal e com acirramento do conflito distributivo quando a economia recebe um choque que piore a situação fiscal”.

Em resumo, o “caso a caso” indica que, no caso brasileiro, a relação dívida-PIB segura é bem menor que a atual.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)