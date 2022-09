Quanto dura a força do dólar?

Desde seu pico mais recente de valorização, no final da agosto, quando chegou à cotação de R$ 5,03 por dólar, o real já voltou a se desvalorizar, atingindo R$ 5,39 hoje quando esta coluna foi redigida. Uma perda de 6,7% em valor em um mês.

A proximidade da eleição e as chances crescentes de Lula bater Bolsonaro nas urnas segundo as pesquisas eleitorais poderiam levar alguns a concluir que o movimento da moeda nacional mais uma vez está atrelado à preferência dos mercados pelos candidatos de direita.

É fato que uma parcela do mercado preferiria a suposta continuidade de Guedes à frente da economia num segundo mandato de Bolsonaro do que a indefinição, ainda que com toques de moderação centrista, da política econômica num governo Lula.

Esse fator pode colocar algum risco adicional em ativos brasileiros, mas não resta dúvida de que o principal “drive” agora é impetuoso movimento de valorização do dólar em relação à maioria das moedas, real incluído.

O “dollar index”, que mede o valor da moeda norte-americana contra uma cesta de outras moedas selecionadas pela sua relevância para os Estados Unidos, está em seu nível mais alto em aproximadamente vinte anos e se valorizou quase 17% apenas em 2022.

A força do dólar é talvez hoje um dos principais temas nas análises da economia internacional. Recém-lançado relatório de Louis-Vincent Gave, CEO da Gavekal, empresa internacional de pesquisa financeira, nota que a alta do dólar está ligada ao fato de que os Estados Unidos são “a mais limpa entre as camisas sujas numa pilha fedorenta de roupas para lavar”.

Gave quer dizer que, mesmo com alta inflação e com o país provavelmente caminhando para uma recessão, a situação dos Estados Unidos parece “menos pior” que a de outros centros da economia global.

Assim, a Europa passa por crise energética que deve se agravar no inverno do hemisfério norte, o Reino Unido sofre de problemas de instabilidade macroeconômica mais típicos de países emergentes, a China vive desaceleração intensa com sua política de Covid zero e o Japão tenta controlar a curva de juros (e segurar o iene).

Para Tony Volpon, estrategista-chefe da Wealth High Governance (WHG) e ex-diretor do BC, o movimento do dólar não tem mistério, e decorre da alta de juros nos Estados Unidos, como no passado.

A consequência, na sua opinião, será uma recessão, que “está chegando, acontece em 2023 com certeza, é um processo em curso”.

Segundo o economista, a “data de reconhecimento” da recessão americana é difícil de prever precisamente, se em dois, três, seis meses etc. O que é certo, para ele, é que o dólar vai permanecer forte enquanto a recessão norte-americana não for uma realidade reconhecida.

A partir desse ponto, ele trabalha com dois cenários. Se a recessão nos Estados Unidos vier acompanhada de uma crise financeira internacional (como em 2008-09, mas não necessariamente da mesma intensidade) que faça os capitais procurarem um porto seguro, o dólar vai subir mais ainda.

Como o retorno de títulos americanos estará alto (o que corresponde a preço dos papéis baixos) e tenderá a cair (com valorização dos papéis), esse ganho se somará à perspectiva de alta cambial do dólar (pela busca do porto seguro) em uma aposta irresistível, na visão de Volpon.

Se a recessão norte-americana pode ou não provocar uma crise financeira de impacto global – que não necessariamente tem que se iniciar nos Estados Unidos, ele acrescenta – que leve os capitais a procurarem porto seguro é uma questão que o gestor considera difícil de analisar em detalhe.

“O sistema é muito opaco e complexo para que o mercado e os bancos centrais tenham uma boa ideia desse risco”, ele diz.

Volpon lembra que crises desse tipo, como a de 2008, necessariamente pegam de surpresa as autoridades econômicas (que, se tivessem uma nítida visão do problema com antecedência, agiriam para desmontá-lo) e por vezes estão ligadas a decisões fatidicamente erradas como fator de deflagração, como o não salvamento do Lehman Brothers em 2008 – que levou já a partir do dia seguinte a operações de salvamento muito maiores e mais custosas de instituições financeiras e de seguro.

O segundo cenário do estrategista da WHG é aquele em que há recessão nos Estados Unidos, mas sem crise financeira. Nesse caso, ele acha que a virada da política monetária na direção do afrouxamento e a redução do diferencial de juros com outros países levaria inevitavelmente à uma reversão da alta do dólar, que passaria a cair.

Esse segundo cenário naturalmente é o melhor para o Brasil, porque está associado a maior liquidez global, maiores fluxos de capital para emergentes e maiores preços de commodities.

