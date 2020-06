Quarentena ou cautela individual?

No momento em que as determinações de quarentena por estados e municípios vêm sendo flexibilizadas no Brasil, e em que processo semelhante ocorre em vários outros países, uma questão importante é saber qual vai ser o peso dessas decisões governamentais no aumento da circulação e na transmissão do coronavírus.

Diferentemente do que muitos pensam, o peso das decisões de autoridades de flexibilizar a quarentena, em termos de aumento de circulação de pessoas, pode não ser tão forte. E a razão é que o peso das decisões iniciais de decretar quarentena pode ter sido igualmente menor do se julga.

Essas constatações estão num estudo recente, em versão preliminar – aplicado ao caso americano, e é bom ter cuidado ao transferir as conclusões para países e cultura diferentes – dos economistas Austan Goolsbee e Chad Syverson, da Universidade de Chicago.

Eles utilizam dados de telefones celulares relacionados a visitas a 2,25 milhões de estabelecimentos comerciais de 110 diferentes setores entre 1º de março e 16 de maio para estimar uma queda de 60% na circulação a pé nos Estados Unidos.

Segundo a pesquisa, apenas 7 pontos porcentuais daquele montante da queda são explicados por restrições legais, e o papel das escolhas individuais de ficar em casa e se locomover menos – certamente ligadas ao medo do contágio – foi muito maior para explicar a diminuição do tráfego a pé das pessoas.

O método empregado pelos dois economistas para chegar a essas conclusões foi o de comparar a circulação a pé em áreas que abrangem jurisdições diferentes. Por exemplo, numa área contígua entre Illinois e Missouri, sendo que o primeiro estado decretou quarentena uma semana antes.

Ou, no caso da conurbação de cinco cidades entre os estados de Iowa e Illinois, conhecida como “Quad Cities”, em que Moline e Rock Island, em Illinois, tiveram quarentena decretada, enquanto Davenport e Bettendorf, em Iowa, não tiveram.

Segundo os autores, comparando estabelecimentos similares numa mesma zona de circulação de pedestres, mas na qual uma parte se localiza numa jurisdição com quarentena decretada, e a outra não, houve enormes queda de circulação de consumidores em ambas as partes. A queda da circulação na área com quarentena foi um décimo maior que a da área sem quarentena.

Eles também encontraram evidências de que esse componente voluntário da queda da circulação está ligado ao medo da infecção pela Covid-19. Dessa forma, a redução do tráfego de pedestres está correlacionada fortemente com os números locais de morte pela pandemia, e, dentro de um mesmo setor, a redução da circulação foi bem maior nos estabelecimentos grandes e movimentados, comparados aos pequenos.

Os economistas também apontam que, quando estados e municípios (counties) revogaram as restrições à circulação mais para o fim do período por eles analisados, a recuperação da atividade econômica foi similar em tamanho ao efeito (pequeno) que eles estimaram para a queda de circulação devida a restrições legais.

Esse, inclusive, é um ponto preocupante das conclusões do trabalho do ponto de vista econômico (embora possa ser até tranquilizante do ponto de vista da saúde). A retomada da economia, mesmo depois de relaxada a quarentena, pode ser freada pela relutância das pessoas em circular por medo da Covid-19. É claro que, quanto maior for o número de mortes, e quanto maior for a percepção de que a pandemia ainda está descontrolada, maior pode ser o efeito.

O governo brasileiro parece ter ignorado esse risco desde o início da pandemia no País.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 26/6/2020, sexta-feira.