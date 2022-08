Será que o mundo está caminhando para uma recessão global? Para responder a essa pergunta, o primeiro passo é definir o que seja uma recessão mundial, o que não é tão simples assim.

O FMI utiliza uma gama variada de critérios para definir recessões globais, incluindo declínios de PIB per capita mundo afora e enfraquecimento do comércio global, de fluxos de capital e do emprego em termos mundiais.

Segundo o Fundo, houve cinco recessões globais desde a segunda guerra mundial, em 1975, 1982, 1991, 2009 e 2020.

A questão do nível numérico de crescimento que define uma recessão global é complicada. De 1980 até hoje, período para o qual o FMI disponibiliza a série do crescimento global, só houve dois recuos do PIB mundial, em 2009 (grande crise financeira global), com -2,01%; e 2020 (pandemia), com -3,46%.

Ainda assim, mesmo com crescimento positivo, o Fundo considera que 1982 (+0,46%) e 1991 (+1,97%) foram anos de recessão mundial.

Assim, como observa Tony Volpon, estrategista-chefe da Wealth High Governance (WHG) e ex-diretor do BC, não há um número preciso de desaceleração do PIB global este ano (em 2021 houve crescimento de 5,8%) que defina uma recessão global.

A atual projeção do FMI é de expansão do PIB global de 3,5% em 2022 e 3,1% em 2023, o que parece fora do terreno recessivo. Mas essa previsão foi revista pela última vez em abril deste ano, durante a reunião de primavera do FMI e Banco Mundial. Muita água rolou desde então, e o pessimismo aumentou.

Uma desaceleração do mundo mais forte, para algo próximo de 2%, possivelmente já envolveria o conjunto de fatores que, de acordo com o FMI, caracterizam uma recessão global.

Segundo Volpon, é preciso olhar para o que está acontecendo nos três principais centros da economia mundial, Estados Unidos, Europa e China.

Começando pela última, as projeções de crescimento estão indo para 3%, nível que, com exceção dos 2,24% que a China cresceu em 2020, ano da pandemia, é a menor expansão do país desde pelo menos 1980. As principais causas da desaceleração chinesa são o prosseguimento da crise no setor imobiliário e a política de Covid zero.

Já a Europa é a parte da economia global mais afetada pelas consequências da guerra na Ucrânia. O euro fechou hoje abaixo da paridade com o dólar, com 1 euro valendo US$ 0,99, em consequência da continuação da disparada dos preços do gás e da energia na Europa.

A Rússia anunciou na sexta-feira mais um período de “manutenção” no Gasoduto Stream 1 que fornece gás à Alemanha. É mais um capítulo da drástica redução da oferta russa de gás para a Europa desde junho, que é vista como estratégia deliberada de estrangular o continente em termos de energia para tentar obter ganhos políticos relacionados à guerra da Ucrânia.

Dessa forma, como nota Volpon, “é um choque de oferta brutal e a Europa acaba sendo o ‘caso’ de recessão que se pode fazer de forma mais forte”. Aliás, acrescenta o economista, o Banco da Inglaterra (BC do Reino Unido) foi o primeiro entre os principais BCs a admitir sem rodeios que haverá recessão no país.

Finalmente, há os Estados Unidos, onde o debate sobre haver ou não recessão é mais acalorado. Recessão, no caso, num conceito menos superficial do que o de dois trimestres consecutivos de recuo do PIB, o que já ocorreu no primeiro semestre deste ano.

Porém, além da arbitrariedade da definição, tanto no primeiro trimestre (exportações líquidas) quanto no segundo (estoques) houve fatores excepcionais que explicam o recuo do PIB, mesmo com a demanda ainda em boa forma.

Pensando em termos de recessão como um fenômeno macroeconômico mais generalizado, Volpon considera que será preciso chegar a ela para que o Federal Reserve (Fed, BC dos EUA) dome a inflação e a traga de volta para a meta implícita em torno de 2% num prazo aceitável.

Mesmo com o arrefecimento do choque de commodities e o efeito moderador disso sobre a inflação – que o economista, aliás, já vê como movimento antecipatório à recessão –, Volpon pensa que o atual aquecimento do mercado de trabalho americano torna muito difícil evitar a recessão.

A taxa de desemprego nos Estados Unidos está abaixo do nível considerado neutro, e o economista prevê que terá que subir para que o núcleo da inflação retorne a um padrão comportado.

Tomando a economia global como um todo, entretanto, Volpon aponta que pode não haver uma precisa sincronia de recessões nos três principais centros econômicos. Se isso for evitado, os efeitos retroalimentadores podem ser menores e o mundo pode escapar da recessão global, ou pelo menos experimentá-la de forma mais branda.

No caso da Europa e da China, o risco recessivo está mais concentrado no período que engloba este e o próximo ano. Já no caso dos Estados Unidos, o risco de recessão se coloca a partir de 2023 e 2024, como efeito defasado do aperto monetário que começou a ser implementado este ano.

A retomada pós recessão estaria mais distante no tempo no caso norte-americano do que no dos dois outros centros da economia global.

As duas últimas recessões globais advieram de choques mundiais. A de 2008-2009 se originou no mundo avançado, mas foi um choque tão forte que – mesmo com a China, que se contrapôs com um estímulo gigantesco, crescendo cerca de 9,5% ao ano em 2008-09 – levou o PIB mundial para o negativo em 2009. Já o choque da Covid, até pela sua natureza virótica, atingiu o mundo todo, mesmo que em alguns países e regiões a pandemia tenha sido mais branda.

Contudo, com dois anos e meio decorridos desde a pandemia, como avalia Volpon, diferenciações apareceram e desarrumaram a sincronia inicial do choque. A política de Covid zero na China, por exemplo, é totalmente idiossincrática e se restringe ao país, assim como a guerra da Ucrânia teve efeitos assimétricos, e muito mais fortes na Europa.

No final das contas, essa possível defasagem de ciclos econômicos entre as principais regiões da economia global pode evitar, ou pelo menos atenuar, o impacto de uma recessão global.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 22/08/2022, segunda-feira.