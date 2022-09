Relativizando a “desglobalização”

Muito se tem falado nos últimos anos da retração do processo de globalização que teria ocorrido em função de eventos que abalaram o mundo nas décadas recentes, como a grande crise financeira global de 2008-09, a guerra comercial entre Estados Unidos e China, o Brexit, a ascensão do populismo, a pandemia e a guerra da Ucrânia.

A desglobalização, naturalmente, teria muitas consequências, como mais inflação, perdas para a produtividade e até, como abordado recentemente neste espaço, a possível volta de política industriais mais pesadas pelas potências ocidentais.

Mas será que vivemos uma era de desglobalização de verdade?

Em uma série de artigos, Richard Baldwin, professor de Economia Internacional na Universidade de Oxford, busca relativizar essa ideia.

Em uma primeira peça , Baldwin contestou a ideia de que a globalização atingiu um pico em 2008, quando de fato a relação entre comércio de bens sobre PIB global atingiu seu ponto máximo. O pesquisador mostra que, dependendo do aspecto do fenômeno ou da região do mundo de que se esteja falando, esse pico ocorreu antes, depois ou mesmo não aconteceu.

Mas é no segundo artigo que o economista investiga a veracidade de uma das teses mais caras aos que veem um processo de desglobalização no mundo: o declínio do comércio de bens como proporção do PIB dos países.

Os dados indicam que o comércio internacional de bens como proporção do PIB global saiu de menos de 20% em 1960 para um pico de 50% em 2008, mas caiu a 42% em 2020.

Uma das primeiras providências de Baldwin para analisar a questão é decompor os números do comércio global em quantidades e preços.

Ele explica uma diferença importante na relação comércio de bens/PIB. Enquanto o numerador é composto em 75% por bens industriais (manufaturas), com o resto dividido em partes iguais entre bens agrícolas e minerais, o denominador, isto é, o PIB, tem 2/3 de serviços.

Obviamente mudanças de preços relativos podem ter muito impacto no indicador comércio de bens/PIB.

Em termos nominais, o comércio de bens/PIB global caiu 8% entre 2008 e 2020 e, em termos reais, 4%. Na série em termos reais, o crescimento das exportações (que em termos agregados é igual ao do comércio internacional) foi mais veloz do que o do PIB mundial do início dos anos 80 até 2008, o que se interverteu a partir daí.

Porém, como o economista destaca, “o ponto chave aqui é que a razão entre o comércio de bens e o PIB caiu porque o PIB estava crescendo mais rápido, não – como alguém poderia pensar a partir da discussão pública – porque o comércio de bens estivesse caindo”.

Os números apresentados por Baldwin indicam que a aceleração do indicador comércio de bens/PIB global a partir de 2001 ocorreu por causa de mudanças de preços. Na verdade, o ritmo de crescimento do PIB global foi razoavelmente constante entre 1982 e 2008.

Ele indica também que 60% da queda da razão entre comércio de bens/PIB global a partir de 2008 (auge do boom de commodities) deveu-se à queda do valor do comércio de minerais e combustíveis como proporção do PIB mundial.

Os restantes 40% se devem de fato à queda do comércio de manufaturas. Isso, porém, em relação ao PIB. Em termos de valores e quantidades, o comércio de bens industriais continuou crescendo. E, como os preços das manufaturas caíram desde 2008, parte do recuo como proporção do PIB global deve-se a esse fator.

Segundo o professor de Oxford, “análises abrangentes alegando que o pico [da globalização] em 2008 é todo uma questão do fim do multilateralismo, ou o fim do regime neoliberal, terão trabalho para explicar o fato cabal de que 60% da queda deve-se ao fenômeno conhecido como ‘superciclo de commodities’”.

Na série sobre o “mito do pico da globalização”, isto é, de que haveria uma retração a partir desse pico supostamente em 2008, Baldwin ainda produziu mais dois artigos, sobre a questão das cadeias globais de produção e sobre o comércio internacional de serviços.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

