Rigoni e o orçamento impositivo

O deputado federal Felipe Rigoni (PSB-ES) se diz preocupado com o orçamento crescentemente impositivo, o que significa a obrigatoriedade de o Executivo executar as emendas parlamentares.

“Há um lado positivo, que é o Congresso se tornar um órgão de decisão efetivo, mas tenho forte desconfiança sobre a capacidade do Parlamento de segurar a responsabilidade fiscal, especialmente se o sucessor de Rodrigo Maia (DEM-RJ, atual presidente da Câmara) não tiver o mesmo comprometimento que ele”, disse hoje Rigoni, em evento interno na FGV-Rio.

Ele define o problema como “seriíssimo”

Com 28 anos e cego, o engenheiro Rigoni, com mestrado em Política Públicas em Oxford, faz parte da recente safra de políticos brasileiros com participação em programas de formação de novas lideranças, como o RenovaBr e o Movimento Acredito. Rigoni foi suspenso e ameaçado de expulsão do PSB, por ter votado a favor da reforma da Previdência (o partido fechou questão contra), e pode mudar de partido.

“Eu gostaria de viver num mundo em que todos os deputados e senadores votassem de acordo com as evidências, mas isto não vai acontecer”, disse o deputado, notando que muitos participantes do Congresso votam a favor de uma agenda paroquial da sua base eleitoral, atuando como “vereadores federais”.

Para Rigoni, quanto mais impositivo for o Orçamento, menos ferramentas o Executivo tem para lidar com os “interesses paroquiais” de parte do Congresso e conseguir aprovar a sua pauta de interesse coletivo.

A fala do deputado capixaba ecoa a visão de diversos cientistas políticos brasileiros de que a barganha de emendas por voto pode ser um instrumento político legítimo para fazer funcionar o presidencialismo de coalizão.

O governo Bolsonaro, no entanto, parece menosprezar o presidencialismo de coalizão, não tendo formado uma coalizão majoritária formal. Além disso, opera com uma retórica antipolítica que joga no mesmo balaio atos de corrupção e práticas típicas do jogo parlamentar – aceitáveis na visão de vários cientistas políticos – como o Executivo liberar emendas para buscar apoio dos parlamentares às suas propostas.

O Congresso, por sua vez, sentindo a fragilidade do governo Bolsonaro em termos de angariar votos no parlamento e sua aparente indiferença às consequências disto, vem dando mais passos na direção do orçamento impositivo.

O avanço do orçamento impositivo, na verdade, vem desde 2013, quando, ao sancionar a LDO, a então presidente Dilma Rousseff, cumprindo um acordo com os congressistas, não vetou um artigo que obrigava o governo a executar emendas individuais dos parlamentares.

Em 2015, foi promulgada PEC que tornou impositiva a execução das emendas individuais. Em 2019, mais uma PEC tornou impositiva a execução de emendas de bancada. Adicionalmente, na aprovação, em 2019, da LDO referente a 2020, os parlamentares equipararam as emendas de comissão e de relator às individuais e às de bancada – o que torna impositivos todos os quatro tipos de emenda.

O último capítulo da queda de braço entre Congresso e Executivo nesse tema tem a ver justamente com o veto presidencial, quando da sanção da LDO, à parte que tornava impositivos todos os tipos de emenda.

O problema é que o Congresso tem derrubado com relativa facilidade vetos de Bolsonaro – o cientista político Fernando Limongi (EESP-FGV) recentemente cunhou o termo “presidencialismo do desleixo” para descrever o descaso do presidente com a sua própria agenda legislativa.

Assim, os vetos à LDO estão na mira de muitos congressistas para serem derrubados, mas houve uma tentativa de acordo entre o governo e a cúpula parlamentar. O objetivo do acordo foi o de tentar preservar o poder do Executivo de pelo menos determinar a ordem de gastos ministeriais no valor de R$ 11 bilhões, de um total de R$ 30 bilhões (ligado a emendas) que passariam ao controle do Congresso.

Contudo, muito congressistas não gostaram do acordo e a apreciação dos vetos à LDO acabou ficando para depois do Carnaval, segundo as últimas informações.

O avanço contínuo do movimento para tornar o orçamento cada vez mais impositivo deixa claro que a maioria do Congresso embarcou num movimento de – com perdão do aparente paradoxo – tornar “mais parlamentarista” o presidencialismo brasileiro.

Felipe Rigoni, aliás, tem a visão de que é isso mesmo que está ocorrendo. No entanto, mesmo como uma das jovens estrelas da nova cena de políticos particularmente ligados à ética, ele não embarca na demonização da atividade política nem na deslegitimação de ferramentas como o controle (praticamente perdido) do Executivo sobre a execução de emendas.

Realista, Rigoni, que se define como centrista, e defende o crivo da evidência como norte para a aprovação de novas leis, parece entender melhor que seus colegas mais velhos os riscos da salada de presidencialismo e parlamentarismo que o Brasil está criando.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 17/2/20, segunda-feira.