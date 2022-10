Riscos econômicos da frente ampla

Caso confirme seu favoritismo e vença o segundo turno das eleições, Luiz Inácio Lula da Silva enfrentará, desde o primeiro dia pós-segundo turno, o risco de esgarçamento paralisante do seu governo a partir de 2023.

A razão é óbvia. A força surpreendente do bolsonarismo e o risco que representa para a democracia levaram Lula a montar uma frente ampla como base da sua candidatura.

Essa frente deve ser entendida não só pelas alianças partidárias, que podem se ampliar em caso de vitória do PT. O que há também é um grande e contraditório consórcio de personagens e grupos determinantes na formulação de políticas públicas no Brasil desde a redemocratização.

O economista Paulo Nogueira Batista Jr., em recente artigo no site da revista Fórum, dividiu o espectro político-ideológico brasileiro relevante em quatro blocos.

Nas suas palavras, “1) a centro-esquerda e a maior parte da esquerda, lideradas por Lula e pelo PT; 2) a direita ou centro-direita tradicional, que inclui a Faria Lima e a mídia corporativa e vinha sendo representada sobretudo pelo PSDB, hoje em frangalhos; 3) a direita ou centro-direita fisiológica, que inclui o Centrão e outros partidos ideologicamente indefinidos, em geral de base regional; e 4) a extrema direita bolsonarista, fascista ou protofascista, representada no Congresso pelo bancada BBB (bíblia, boi, bala)”.

Nogueira Batista Jr., que se coloca claramente no primeiro bloco, tem ligações com o PT, tendo ocupado cargos como diretor executivo no FMI pelo Brasil e mais dez países de 2007 a 2015, quando o partido estava no poder, e vice-presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, o “banco dos BRICS” em Xangai, para o qual foi nomeado em 2015, no governo Dilma, e no qual ficou até 2017.

Na visão do economista, o bloco um (esquerda-centroesquerda) e a maior parte do bloco dois (direita-centrodireita tradicional) estão com Lula. O bloco três, o Centrão, hoje está majoritariamente com o bloco quatro, de Bolsonaro, mas pode pedir para entrar na “Arca” caso Lula vença.

O ex-diretor executivo do FMI tem uma visão muito clara dos riscos de paralisia ou de desvio para o lado do qual tradicionalmente foi adversário – as políticas ortodoxas e liberais associadas ao segundo grupo, da direita e centro-direita tradicionais, na sua classificação – de um governo Lula a partir de 2023.

Em um vídeo no Youtube, no qual fala do risco de a “Arca de Noé” (expressão usada por Lula) da frente ampla se tornar uma “Torre de Babel”, Nogueira Batista Jr. alerta que é “muito importante nesse contexto ter em mente que a frente superampla não pode levar a um governo imobilizado, a um governo conservador demais”.

O economista. cita o geógrafo marxista Elias Jabbour (UERJ), para quem a contradição principal no momento é entre a centroesquerda-esquerda e a extrema direita representada por Bolsonaro.

Mas Nogueira Batista Jr. argumenta que “é bom lembrar também que nunca se luta na política e na história a contradição principal sem levar em conta as outras contradições que podem logo se tornar principais”.

Nogueira Batista Jr. acrescenta que, em caso de vitória de Lula (e supondo-se que não haverá golpe ou uma tentativa consistente de golpe), logo a contradição principal será entre a centroesquerda-esquerda lideradas por Lula e pelo PT e “o bloco da direita tradicional que também está representado na Arca de Noé”.

Ele frisa que “não vai ser possível jogar no mar nenhum dos componentes da frente ampla, todos terão que ser contemplados, mas como, em que medida”?

Essa medida, para o economista, é que um Lula vitorioso não seja “tutelado pelos interesses da Faria Lima, pelos interesses financeiros internacionais e nacionais”.

Entretanto, quando define o que seria esse governo Lula não tutelado, Nogueira Batista Jr. enuncia uma fórmula que poderia ser subscrita por um economista “liberal-social” como Arminio Fraga, que está apoiando Lula e que provavelmente seria classificado pelo primeiro no grupo da centrodireita-direita tradicional.

Segundo Nogueira Batista Jr., um governo “realmente transformador” de Lula seria voltado a “crescer, distribuir renda, gerar emprego, ter política de transferência social, ter política de geração de emprego de qualidade com o objetivo de tirar o Brasil desse marasmo em que ele se encontra há muito tempo”.

Mas essa aparente harmonização de objetivos últimos oculta contradições reais entre os dois grupos que, a partir da eventual vitória de Lula, protagonizarão a “contradição principal”, pelo menos dentro do governo.

Na seara econômica, claramente os representantes da centrodireita-direita são mais restritivos em termos fiscais do que os da centroesquerda-esquerda.

Essa divergência talvez pudesse ser contornada com um ajuste fino em tempos normais, mas o que se vive hoje é uma grande crise social e um Executivo que reduziu a níveis mínimos despesas em diversos segmentos de áreas com saúde, educação, ciência, cultura etc.

A demanda por expansão do gasto público talvez esteja em seu ponto mais ebuliente em muitos anos, e o compromisso sobre o que é recomendável fazer entre os dois grupos será extremamente difícil de ser fechado.

Nogueira Batista Jr. não citou nesse vídeo específico, mas ainda há toda a questão da política industrial e do papel do Estado na economia.

O mencionado Jabbour, por exemplo, grande entusiasta do regime chinês, faz parte de uma rede de economistas e intelectuais – como Paulo Gala, André Roncaglia, Felipe Augusto Machado, João Prates Romero, Fausto Oliveira, vários dos quais bem animados com a possível volta de Lula ao poder – extremamente empenhados em defender o retorno a uma ambiciosa política industrial no Brasil, que veem como fundamental para a retomada do crescimento sustentável.

Nesse caso, porém, na visão dos liberais-ortodoxos, não apenas se pressionaria ainda mais a política fiscal e parafiscal como também se trilharia um caminho que eles veem como fortemente danoso em termos microeconômicos e de alocação de recursos.

Na área monetária e cambial, finalmente, há certa pacificação pelo fato de que Lula já se manifestou favorável à continuidade no Banco Central, com os pouco mais de dois anos a decorrer ainda de Roberto Campos Neto na presidência.

Mas mesmo aqui podem surgir tensões se a economia tiver resultados muito decepcionantes nos primeiros anos do governo Lula. São conhecidas as críticas de vários economistas heterodoxos, alguns plenamente inseridos no PT e bem próximos a Lula, ao “tripé macroeconômico” na sua abordagem mais tradicional.

Há, de fato, a agenda comum aos dois grupos da reforma tributária. Porém, assim como as mudanças no teto de gastos, que mesmo boa parte dos liberais aceita, o “como fazer” pode gerar grandes conflitos, potencialmente prejudiciais à governança política e econômica do eventual governo Lula.

Uma ressalva final nesses tempos polarizados: nada do que está escrito na coluna implica que um eventual governo Bolsonaro também não venha a ter grandes encrencas na parte econômica, mas de características naturalmente distintas.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 18/10/2022, terça-feira.