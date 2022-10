Riscos econômicos da aliança Bolsonaro-Centrão

Ontem, neste espaço, foi analisado o risco econômico de um eventual governo Lula, pela cisão profunda entre a orientação dos policymakers de esquerda/centroesquerda, que desde sempre estão com o líder petista, e a visão muito diferente dos seus pares de direita/centrodireita, vários dos quais embarcaram na nau lulista no contexto da disputa contra Bolsonaro.

No caso de vitória de Bolsonaro, também existe risco de intenso esgarçamento na política econômica, mas de uma natureza diferente: será uma disputa entre a ideologia liberal de Paulo Guedes (a quem o presidente já deu alguns sinais de manter como ministro da Economia) e a fisiologia populista do Centrão.

Há um agravante no caso de Bolsonaro: o poder de Guedes já vem diminuindo, e o do Centrão aumentando.

Quem melhor reduziu a pó a ideia de que o governo de Bolsonaro representou uma sólida gestão liberal e ortodoxa na economia, maculada por algumas concessões populistas, foram os economistas Marcos Lisboa e Marcos Mendes, em recente artigo para o site Brazil Journal.

A narrativa que mais se aproxima da realidade é de que o governo Bolsonaro de fato realizou avanços na agenda econômica, mas a partir de certo ponto se rendeu politicamente ao Centrão, que comandou (e comanda) vitoriosamente uma crescente enxurrada de medidas fisiológicas e populistas que deixarão sequelas graves no médio e longo prazo.

Começando pelo lado positivo, houve a reforma da Previdência, marcos regulatórios setoriais, alguns passos de abertura comercial, a autonomia formal do BC, o Pix e, no lado fiscal, a contenção da folha e dos benefícios ligados ao salário mínimo.

A partir da sua aproximação com o Centrão, entretanto, Bolsonaro soltou as rédeas do populismo e do fisiologismo.

Com diz Mendes, “o governo baixou a guarda; a Casa Civil e a Secretaria de Governo, que têm condição de limitar esse tipo de pleito, deixaram correr solto”.

É impressionante o tamanho e a abrangência das medidas danosas à responsabilidade fiscal aprovadas nos dois últimos anos e listadas no artigo de Lisboa e Mendes.

A PEC Kamikaze (Emenda Constitucional 123/22), que aumentou de R$ 400 para R$ 600 o benefício mínimo do Auxílio Brasil, embutiu um caminhão de benefícios para caminhoneiros, taxistas, Estados e municípios e setor de etanol.

Para além da PEC Kamikaze, houve desonerações para hotéis e turismo, isenção para templos religiosos, privilégios para militares, reforço a subsídios para Zona Franca de Manaus, semicondutores e outros bens de informática, e extensão da desoneração da folha de 17 setores.

Também foram aprovados benefícios, subsídios e outras vantagens para taxistas, portadores de deficiência, setor de esporte, fabricantes de equipamentos para biogás e biometano, empresas de ensino superior participantes do Prouni, empresas de administração portuária, alugadores de aeronaves, indústria automobilística, empresas do Simples, municípios, pessoas inadimplentes do FIES, funcionários de estatais usuários de planos de saúde, setor de termelétricas, gás natural e fontes alternativas de energia e trabalhadores culturais.

Finalmente, agentes comunitários de saúde e profissionais de enfermagem ganharam seus pisos salariais, agora reivindicados em projetos em tramitação no Congresso por mais de 100 categorias profissionais. O piso dos professores, criado em 2018, teve aumento de 30% em 2022, em decorrência da Emenda Constitucional 108/20, de ampliação do Fundeb.

Como apontam Lisboa e Mendes, “todos esses privilégios foram concedidos, renovados ou ampliados sem qualquer avaliação de custos e benefícios”.

O Congresso também agiu para que o total de emendas saltasse de 5% da despesa obrigatória em 2019 para 32% no projeto de lei orçamentária de 2023, incluindo nessa “conquista” o infame orçamento secreto. Ampliou-se ainda o Fundo Eleitoral.

A PEC Kamikaze, a PEC Emergencial (EC 109) e a PEC dos Precatórios (EC 113/21 e 114/21) arrombaram o mecanismo restritivo do teto do gastos para acomodar o festival de fisiologia e populismo.

Pelo lado da receita, finalmente, reduziram-se impostos federais e estaduais sobre combustíveis e energia elétrica.

Mendes nota que Bolsonaro teve a sorte de que a alta da inflação (via aumento da receita, corrosão da despesa e elevação do denominador da relação dívida/PIB) e a alta do petróleo (via arrecadação) deram um boa cara à situação fiscal no curto prazo, que foi vendida como melhora estrutural.

Mas o pesquisador alerta que a queda da inflação e o recuo das commodities pode revelar a verdadeira face das contas públicas a partir de 2023.

A grande questão é se, caso Bolsonaro seja reeleito, essa deterioração vai continuar.

Não ajuda o fato de que, como apontado em outro artigo recente de Lisboa, este na Folha de São Paulo, direita e esquerda votaram maciçamente a favor desses projetos recentes prejudiciais à responsabilidade fiscal. 54% da Câmara foi reeleita, o que sinaliza continuidade dessa tendência.

Se reeleito, Bolsonaro terá uma dívida enorme com o Centrão que viabilizou a explosão de medidas eleitoreiras deste ano. O presidente com seu perfil autoritário, se for reconfirmado nas urnas, provavelmente acalentará planos políticos grandiosos para si, sua família e correligionários. Guedes, por sua vez, parece cada vez mais um “yes man”, pronto a concordar com tudo e absorver qualquer derrota para se manter no poder.

A aposta em uma política econômica liberal, ortodoxa e racional num segundo mandato de Bolsonaro é pra lá de duvidosa.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)