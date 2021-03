Selic: será que ajuste vai ser mesmo gradual? No comunicado da reunião do Copom em que o BC endureceu e aumentou a Selic em 0,75 ponto porcentual, a autoridade monetária diz, por outro lado, que se trata de "um processo de normalização parcial do estímulo monetário". Mas o que é esse "parcial"? E será que o BC vai parar mesmo no parcial?