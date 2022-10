Sem espiral preço-salário

Recente artigo no Blog do FMI de John Bluedorn, economista do Fundo, traz uma visão reconfortante em termos dos esforços planetários de controlar a disparada da inflação pós-Covid. O artigo é baseado num capítulo do World Economic Outlook (Perspectiva Econômica Global) de outubro do FMI, de vários autores.

A boa notícia é que, como diz o próprio título do ‘post’ de Bluedorn, a temida espiral preços-salários parece estar contida no atual episódio inflacionário nos Estados Unidos e diversos outros países.

Segundo o economista, três fatores contribuem para evitar uma aceleração sustentada e mutuamente alimentada de preços e salários.

O primeiro é que os choques que deflagaram o atual surto inflacionário – ligados à Covid e, numa segunda etapa, à guerra na Ucrânia – tiveram origem fora do mercado de trabalho.

Em segundo lugar, os salários reais estão caindo, isto é, a alta da inflação tem sido superior ao aumento nominal dos rendimentos do trabalho – o que reduz a pressão sobre os preços. E, em terceiro, há o aperto da política monetária pelos bancos centrais, que Bluedorn classifica como “agressivo”.

Os economistas do FMI analisaram 22 episódios na história dos países avançados nos últimos 50 anos com situação similar à de 2021, combinando alta da inflação, crescimento nominal e recuo real dos salários e taxa de desemprego estável ou em queda.

Na média dos casos, acabou ocorrendo, após alguns trimestres, a combinação saudável de inflação em queda e salários reais em alta gradativa.

Como escreve o economista, “embora os choques atingindo [no presente] as economias sejam inusuais, esses achados [da pesquisa do FMI] dão alguma segurança de que espirais salário-preço sustentadas são raras”.

Em seguida, com um modelo, os economistas analisam o papel das expectativas de inflação na dinâmica de preços e salários.

No caso das expectativas adaptativas, que olham para o passado, tem-se a pior combinação entre forte alta da inflação, elevação também substancial dos salários nominais, mas ainda assim a pior perda de salário real (já que a inflação corre na frente).

No melhor cenário das expectativas racionais, que só olham para a frente, chega-se a combinação ideal de inflação em queda, salários nominais em leve recuo e a menor queda de salário real.

Como aponta Bluedorn, entretanto, “na maioria dos lugares a realidade reside em algum ponto entre esses dois extremos, com as empresas e famílias olhando para o que ocorreu no passado (dando mais peso aos trimestres mais recentes) para aprender sobre a estrutura da economia e fazer previsões, o que chama de aprendizado adaptativo”.

Nesse caso, a inflação reduz o salário real, mas bem menos que nas expectativas totalmente adaptativas, e um pouco mais do que nas expectativas racionais. Da mesma forma, o surto inflacionário é menos doloroso e a inflação passa a cair e o salário real a crescer em prazos mais curtos do que nas expectativas adaptativas, mas sem chegar ao processo ainda menos custoso das expectativas racionais.

Mas o risco nesse cenário predominante no mundo real, de expectativas com aprendizado adaptativo, cresce justamente – ressalta o autor – quando os choques na inflação passam a vir do próprio mercado de trabalho. O exemplo é “uma elevação inesperada e aguda da indexação salarial”.

Nesse caso, a queda inicial dos salários reais (que freia a inflação) é mitigada, e a corrida entre aumentos nominais e a inflação pode durar mais.

No Brasil, como nota o economista Bráulio Borges, da LCA e IBRE-FGV, as expectativas inflacionárias tendem bem mais a ser adaptativas, com as negociações de dissídio no setor privado tendo como parâmetro inicial o INPC acumulado em 12 meses, o que é algo que não se vê nos Estados Unidos e em outros países avançados.

Outro fator de indexação no Brasil é o salário mínimo nacional, que tem nos últimos anos sido corrigido pela inflação passada do ano anterior(depois de uma longa etapa da elevação real), e que serve de parâmetro não só para o setor formal, mas também informal.

“É o ‘efeito farol’, todo mundo que ganha no Brasil mais ou menos entre 90% e 110% do salário mínimo seja formal, informal ou até conta própria, acaba sendo bastante influenciado pelo salário mínimo”, aponta o economista.

Mas Borges acrescenta que essa característica pode estar mudando, com o aumento da fatia de trabalhadores por conta própria e empregadores, e redução relativa dos assalariados. Já no setor público, os salários não são indexados à inflação anual, com reajustes mais ligados ao calendário eleitoral, e que não necessariamente repõem toda a perda de valor real acumulada por vezes em vários anos.

De qualquer forma, na visão da coluna, a maior presença da indexação e das expectativas adaptativas no Brasil é consistente com a ação do Banco Central aqui, que começou a elevar a taxa básica, e a puxou para um nível bem mais alto, do que a grande maioria dos BCs do mundo.

O que combina com a prescrição de Bluedorn em seu artigo: “Quando as expectativas olham mais para trás, o aperto monetário – incluindo a comunicação clara do banco central – deve ser mais forte e mais antecipado em resposta ao choque inflacionário”.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 7/10/2022, sexta-feira.