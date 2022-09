Separando o joio do trigo no voto útil

Multiplicam-se as manifestações em favor do voto em Lula no primeiro turno por políticos, acadêmicos e policymakers que, em outra época, tendiam mais a apoiar as plataformas tucanas.

A candidata Simone Tebet, do PMDB, e apoiada pelo PSDB, tem um programa, em cuja coordenação trabalhou a economista Elena Landau, que se aproxima mais das ideias e do histórico político de diversos dos signatários de manifestos em favor do voto em Lula no primeiro turno.

Numa primeira análise, parece uma distorção do funcionamento do voto em dois turnos para presidente num regime democrático. Em tese, o primeiro turno é exatamente para o eleitor escolher o candidato da sua preferência, e o segundo turno para que se decida pelo melhor (ou “menos pior”) entre dois que não necessariamente o cativam.

Mas as justificativas de centristas com passado de restrições ao PT para votar em Lula agora fazem sentido, ainda que estejam longe de ser um “imperativo categórico” para qualquer eleitor, como tentam fazer crer alguns lulistas mais fervorosos.

Jair Bolsonaro é um presidente que flertou o tempo todo com ideias antidemocráticas e que já deu sinais claros de que, perdendo, pode questionar o resultado e tentar instaurar o caos no País.

A lógica, então, seria a de encurtar o prazo até a sua derrota definitiva nas urnas, na visão de que é melhor enfrentar e derrotar o quanto antes qualquer ação golpista. Além disso, um segundo turno sempre representa a possibilidade, ainda que pequena pelo que indicam as pesquisas eleitorais, de que Bolsonaro se reeleja, o que estenderia por mais longos quatro anos os riscos à democracia.

Por outro lado, não há como afirmar de forma indiscutível que a vitória de Lula no primeiro turno fará uma diferença fundamental em termos de remover Bolsonaro e seu autoritarismo potencial do poder no Brasil, em relação à hipótese da provável vitória de Lula no segundo turno.

Há até o fato, como lembram alguns, de que a vitória em primeiro turno provavelmente será mais apertada (em relação ao cenário em que Lula chega na frente, mas há segundo turno), e, portanto, mais fácil de “contestar” do que a de segundo turno, que as pesquisas hoje indicam que deve ser por larga margem.

O que fica claro é que especulações sobre esses cenários podem variar e, portanto, o voto útil no primeiro turno é uma decisão de foro íntimo de cada eleitor.

Entretanto, para quem se decidiu pelo voto útil – e, sobretudo, para quem está pregando a favor dele – é salutar discernir de forma racional o porquê da escolha dessa posição.

Não é muito difícil listar razões pelas quais o Brasil deveria se livrar o mais rápido possível da possibilidade de Bolsonaro continuar governando de 2023 a 2026.

É até maçante enumerar pela enésima vez as péssimas qualidades e caraterísticas do atual presidente e do seu governo: ideologia fascista (lato sensu); postura permanentemente tosca, boçal e desrespeitosa na comunicação pública; durante a pandemia, negacionismo letal da ciência, estímulo mortífero à aglomeração, promoção de falsos remédios, sabotagem inicial da vacinação e indiferença e escárnio diante da perda de vidas humanas; estímulo à destruição do meio ambiente; incentivo a armas e de forma um pouco menos explícita à atividade criminosa das milícias; estímulo ao preconceito contra minorias ou grupos em desvantagem; caos na relação entre Executivo e Legislativo seguido de rendição completa ao fisiologismo do Centrão etc. Para não falar de novo das investidas antidemocráticas.

O “case” contra Bolsonaro, portanto, é fácil de fazer. Mas o mesmo não pode ser dito em relação ao “case” a favor de Lula, quando se trata de quem nunca foi adepto do líder petista e de seu partido no passado.

No compreensível afã de defender o voto útil, por vezes mesmo grupos ou pessoas de bastante ponderação acrescentam à impressionante lista de pecados bolsonaristas algumas censuras e preocupações que, no caso, seriam mais bem direcionadas a Lula.

No manifesto pelo voto em Lula no primeiro turno do grupo de economistas da FGV, Insper, PUC-Rio e outras universidades, inclusive dos EUA e Reino Unido, por exemplo, Bolsonaro é responsabilizado pelo “retrocesso no aprendizado de crianças e adolescentes, em particular durante a pandemia e principalmente entre os mais vulneráveis”.

Ora, esse retrocesso atingiu a maioria dos países, especialmente emergentes e pobres, independentemente da qualidade dos seus governos, em consequência do fechamento das escolas sem que houvesse meios de substituir adequadamente o ensino presencial pelo remoto.

A esmagadora maioria do ensino básico no Brasil está a cargo de Estados e municípios. É claro que o incompetente (com destaque para a educação) governo Bolsonaro poderia ter feito mais para coordenar respostas ao desafio educacional na pandemia, mas evidentemente a ação dos governos subnacionais nessa área foi mais decisiva.

E não se pode esquecer que o Brasil foi um dos países em que as escolas por mais tempo ficaram fechadas, em grande parte como decorrência da pressão da categoria de professores, muito mais vinculada à esquerda do que ao bolsonarismo.

Sem entrar na discussão do mérito dessa posição, decisões têm consequências. Mais tempo fora da escola, mais perda de aprendizado, especialmente para os mais pobres.

No manifesto dos economistas, também está escrito que “na economia, desmontou-se o orçamento federal e foram criados gastos direcionados a grupos de eleitores e interesses específicos meses antes da eleição – uma afronta às instituições eleitorais”.

São imputações verdadeiras, mas o tema fiscal-orçamentário não é definitivamente a melhor razão para trocar Bolsonaro por Lula. Enquanto o atual governo é o primeiro mandato presidencial desde a redemocratização que deve entregar gasto primário como proporção do PIB menor ou igual àquele que encontrou, o período petista terminou numa crise fiscal estrutural da qual até hoje o Brasil não saiu.

É verdade que Bolsonaro criou – e ainda pode criar mais – armadilhas fiscais em série para 2023. Ainda assim, contas públicas não são um tema que distinga negativamente o atual governo em relação à gestão do PT.

O voto útil, portanto, é uma legítima decisão de cada eleitor num processo eleitoral democrático. Mas é bom distinguir gato de lebre nas justificativas para fazê-lo.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 28/9/2022, quarta-feira.