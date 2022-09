Será que “virou a chave” na inflação?

Depois de longo e tenebroso inverno de surpresas negativas na inflação que se iniciaram ainda em 2020, podem estar surgindo os primeiros raios da primavera das surpresas positivas.

Obviamente é cedo para comemorar, mas o IPCA-15 de setembro de -0,37%, com deflação maior que a mediana do Projeções Broadcast (-0,2%) e próximo do piso das expectativas (-0,39%), reforçou visões mais otimistas sobre a trajetória da inflação no Brasil.

Carlos Thadeu, economista-sênior da gestora Asset1, está nesse grupo. Suas projeções de IPCA em 2022 e 2023 são de, respectivamente, 4,85% e 4,6%, e esta segunda tem viés de baixa no momento.

As projeções atuais do Focus do BC (coleta de previsões do mercado) para este e o próximo ano são de, respectivamente, 5,88% e 5%. Já o IPCA implícito em transações de títulos do mercado, quando a coluna conversou com Thadeu hoje, estavam em 5,36% para 2022 e 5,4% para 2023.

O economista da Asset 1 – a gestora está há quase um ano no primeiro lugar do ranking “Top 5” do BC de projeções de médio prazo – lista fatores que embasam sua visão benigna do processo de desinflação na atual conjuntura.

Para ele, a desinflação dos alimentos, derivada da queda das commodities agrícolas, começou a se fazer sentir em agosto, e está se espalhando. Ele espera resultados bons nesse item até outubro. No IPCA-15 de setembro, o item alimento e bebidas teve deflação de -0,47%.

Thadeu aponta também a deflação dos bens industriais duráveis no IPCA-15, de -0,09%, com recuos significativos como televisões (-2,27%) e carros usados (-0,34%).

Para o analista, “isso é só a ponta do iceberg e devemos ter deflação mais contundente em itens duráveis em outubro, novembro e dezembro”.

Segundo Thadeu, uma das principais causas dessa tendência é a normalização global das cadeias de suprimento pós-pandemia, cujos efeitos estão chegando ao Brasil. E há ainda os efeitos defasados do ciclo de alta da Selic e a queda dos bens intermediários nos índices de inflação ao atacado (IPA) se transmitindo ao IPCA.

“O IPA já ‘grita’ que os industrializados vão cair no final do ano”, diz o economista, para quem as empresas vão chegar à Black Friday bem estocadas.

Finalmente, o analista diz que o quarto elemento inflacionário, os serviços, não estão na sua lista de pontos positivos. É o setor em que a inflação é mais rígida, e conectada com o mercado de trabalho aquecido.

Mesmo aí, entretanto, Thadeu vê alguns pontos favoráveis no IPCA-15 de setembro, como refeições fora de casa, passagens aéreas e serviços intensivos em mão de obra.

Além da deflação do IPCA em agosto (-0,36%) e da prevista repetição de um número negativo no índice final deste mês sinalizada pelo IPCA-15 de setembro de -0,37%, o especialista da Asset 1 vê chance de uma terceira deflação em outubro.

Por enquanto, a sua projeção para o IPCA de outubro é de 0,07%, mas ele acrescenta que “há grande chance de virar para negativo se a alimentação ceder mais ao longo do mês, o que achamos que deve acontecer”.

Thadeu vê um início de 2023 deflacionário, por uma soma de fatores: grande safra de soja; abate de fêmeas aumentando a oferta de carne bovina – como efeito do chamado “ciclo de fêmeas”, pelo qual um período de alta de preços, durante o qual vacas são poupadas para produzir mais bezerros, é seguido por outro em que os filhotes chegam à vida adulta, com a maior oferta barateando a carne e induzindo a redução do plantel de fêmeas –; queda dos bens industriais no atacado chegando mais fortemente no IPCA; e, possivelmente, o início de efeito mais significativo do aperto monetário sobre a inflação de serviços.

Ele ressalva que um risco a esse cenário seriam novos desdobramentos da guerra da Ucrânia que levassem a renovada alta do petróleo, mas acrescenta que se enxerga um superávit de oferta sobre demanda nesse mercado até o primeiro semestre de 2023.

Luciano Sobral, economista-chefe da gestora Neo Investimentos, também viu com bons olhos o IPCA-15 de setembro, mas tem uma abordagem um pouco mais preocupada que a de Thadeu.

Sobral aponta, pelo lado positivo, os bens industriais no IPCA-15 de agosto (0,32%) abaixo da inflação de 0,8% do mesmo item no IPCA fechado de agosto, e os efeitos do recuo das commodities e dos preços industriais no atacado.

Já quanto aos serviços, Sobral nota que, apesar de desaceleração, a inflação ainda está relativamente alta. E, em relação à queda dos alimentos, o economista considera difícil destrinchar o que é tendência do que é ocasional.

“A inflação está deixando de ser tão difundida quanto no primeiro semestre, mas ainda há dúvida se vai convergir para o que vejo hoje na prática como objetivo do BC, que é chegar na meta por volta do primeiro trimestre de 2024”.

As projeções de Sobral são de IPCA de 5,5% em 2022 e de 5% em 2023. Mas, no segundo caso, ele vê o risco mais para cima do que para baixo.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 27/9/2022, terça-feira.