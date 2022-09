Serviços: fortes e intrigantes

A Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) de julho voltou a surpreender positivamente. O volume de serviços prestados subiu 1,1% ante junho (com dessazonalização) e 6,3% ante julho de 2021. As medianas do Projeções Broadcast eram de, respectivamente, 0,7% e 5,8%.

A economista Silvia Matos, coordenadora de análise da conjuntura macroeconômica do IBRE-FGV, reitera a boa surpresa da PMS.

Ela observa, por exemplo, que os serviços prestados às famílias (+0,6% em julho ante junho) vêm crescendo fortemente, acumulando alta de 33,9% em 2022. Para Silvia, indicadores de alta frequência – como o de transações de “adquirência” (“maquininhas”) calculado pelo Santander (IGet) e o de gastos de clientes com cartões de crédito e de débito do Itaú (IDAT-Atividade) – não sinalizaram alta tão forte.

De qualquer forma, os serviços prestados às famílias ainda estavam, em julho, 5,7% abaixo do nível de fevereiro 2020, no imediato pré-pandemia.

Silvia aponta que os serviços em geral mais fortes do que se esperava criam um viés positivo para o crescimento do PIB no ano, já que são o maior setor da economia.

Adicionalmente, a expansão forte de serviços intensivos em mão de obra explica a recuperação também surpreendente do mercado de trabalho. Nesse ponto, porém, parece que a expansão do emprego caminha na frente da alta do PIB – outro traço peculiar da retomada pós-pandemia.

Finalmente, esse crescimento forte de serviços intensivos em emprego puxa salários nominais e é um potencial motor de pressões inflacionárias mais persistentes, o que preocupa Silvia.

“A inflação de serviços pode fechar o ano em 9% e em 2023 vejo dificuldade em que desacelere sem uma freada significativa da economia”, ela analisa.

Mas a economista também indica alguns aspectos do desempenho do setor de serviços que considera quase intrigantes.

“Os serviços estão descolando do PIB”, ela diz.

Assim, do último trimestre de 2019 até o segundo de 2022, o PIB cresceu cerca de 3% e os serviços (na PMS), 7%. Isso se compara, por exemplo, com a indústria que ainda está abaixo do nível pré-pandemia.

Alguns dados que particularmente chamam a atenção de Silvia são o crescimento em julho, na comparação com fevereiro de 2020, de serviços técnicos-profissionais (+20,4%) e transportes/serviços auxiliares aos transportes (+20,2%).

Em relação a esse último item, na mesma base de comparação, o transporte terrestre cresceu 21,7%, e o aquaviário, 33,3% (neste segundo caso, a economista pensa que pode ser expansão devida a novos marcos regulatórios).

“Tenho dificuldade de entender crescimento tão forte em alguns desses itens, se é algum problema de mensuração, ou uma mudança estrutural na economia pós-pandemia que levou a maior uso de serviços por negócios, como talvez em agro, construção…”

No caso do transporte terrestre (que cresce positivamente na PMS há dez meses, acumulando 22% de alta desde outubro de 2021), o ABCR, índice da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias que mede o fluxo pedagiado de veículos nas estradas, registra 2,8% de crescimento em julho ante fevereiro de 2020, e 8,1% no caso dos veículos pesados – “um crescimento bem destoante daquele da PMS”, nota Silvia.

Já no PIB do segundo trimestre deste ano, o setor de transportes estava 12% acima do último trimestre de 2019, um desempenho quatro vezes superior ao do PIB.

“Será que pós-pandemia estamos com uma economia mais intensiva em transporte?”, questiona-se a economista.

Em relação à mais forte entre as altas dos setores e subsetores da PMS em julho ante fevereiro de 2020, a dos serviços de tecnologia da informação, com 55,1%, a economista diz entender melhor a “boa notícia”, que indica intensificação do uso de TI – o que casa com a história de como empresas e trabalhadores reagiram às restrições da pandemia.

De toda forma, a economista não descarta em relação a alguns pontos da PMS que questões de mensuração possam ter alguma influência, e que possa haver revisão mais significativa, por exemplo, quando vierem dados anuais.

Ela observa que há uma volatilidade muito forte e difícil de explicar entre meses consecutivos recentes em itens como serviços técnicos-profissionais e serviços de tecnologia da informação, com quedas fortes seguidas de grandes altas ou vice-versa.

Em resumo, a economista acha que a indicação é de que deve haver alguma acomodação dos serviços a partir de agosto, mas há muita incerteza e perplexidade a digerir na hora de fazer projeções.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 13/9/2022, terça-feira.