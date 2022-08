Sinais benignos no mercado de trabalho dos EUA

Uma das grandes fontes de incerteza da economia global hoje é o mercado de trabalho dos Estados Unidos.

Os economistas concordam que a trajetória futura das taxas de juros norte-americanas são uma variável decisiva para o que vai acontecer no mundo. Os juros, por sua vez, dependem da inflação. E a inflação depende do mercado de trabalho dos EUA.

Relatório desta semana do economista Joseph Briggs, do Goldman Sachs, busca elementos para responder uma pergunta decisiva: é possível que a inflação americana desacelere sem alta significativa do desemprego?

Esse seria o cenário dos sonhos, pois significaria que o Federal Reserve (Fed, BC dos EUA) ganharia a guerra contra a disparada inflacionária fazendo poucos mortos e feridos em termos de atividade econômica.

Mais especificamente, Briggs se pergunta se é possível que a abertura de novos postos de trabalho (medida da temperatura do mercado de trabalho pelo lado da demanda por mão de obra) ocorra sem uma alta correspondente na taxa de desemprego.

“Se isso pode ocorrer é hoje objeto de um debate acalorado entre o governador do Fed Chris Waller – que acredita que um declínio desses nas aberturas [de postos de trabalho] é possível – e o ex-economista-chefe do FMI Olivier Blanchard e o ex-Secretário de Tesouro Larry Summers – que acreditam que não é [possível]”, escreve Briggs.

Como se vê, é um debate de pesos pesados.

Num mundo ideal, as pessoas desempregadas pegariam as vagas de emprego que estão sendo abertas. Mas isso não ocorre de forma perfeita no mundo real, é claro.

Quanto maior pareamento (“matching”) de desempregados com novas vagas abertas, maior a eficiência do mercado de trabalho, e vice-versa.

Essa relação é chamada pelos economistas de “curva de Beveridge”.

Como explica o economista do Goldman Sachs, no início da pandemia essa relação piorou, com menos pareamento entre novas vagas e desempregados, e em seguida permaneceu aproximadamente nesse novo nível pior à medida que a economia foi se reaquecendo.

Duas questões centrais se colocam. Primeiro, se a eficiência pode voltar ao padrão pré-pandemia, fazendo com que desempregados preencham as vagas de emprego e a demanda das firmas por mão de obra desaqueça.

A segunda é a hipótese de que, quando o mercado de trabalho está muito aquecido, a abertura de novas vagas cresce cada vez mais rápido relativamente à queda do desemprego (e vice-versa). Se isso for verdade, uma queda grande na abertura de novas vagas pode ser compatível com um aumento pequeno do desemprego.

Quanto à primeira questão, após uma análise detalhada de vários aspectos envolvidos, Briggs conclui que a mudança da curva de Beveridge trazida pela pandemia não é estrutural e vai se reverter à medida que as condições econômicas excepcionalmente alteradas do período pandêmico forem se normalizando.

A resposta à segunda questão também é favorável em termos do combate à inflação. O economista avalia que de fato a curva de Beveridge, nesse período de mercado muito aquecido, está muito inclinada, significando que, para uma mesma mudança na taxa de desemprego, a oferta de novas vagas se altera muito mais.

Ele nota que, desde março, a taxa de abertura de novas vagas recuou 0,07 ponto porcentual (pp), enquanto a taxa de desemprego até diminuiu ligeiramente, em 0,01pp.

Dessa forma, o economista prevê que a taxa de abertura de empregos, atualmente por volta de 6,7%, vai declinar em aproximadamente 1,5pp para 5,25% até o fim de 2023; e a taxa de desemprego, hoje em torno de 3,5% (estimativa do Goldman Sachs para o terceiro trimestre) subirá apenas para 3,8% ao fim de 2023 e 4% em 2024. O que parece um cenário bem favorável para o Fed.

Ao final, como não podia deixar de ser, o economista faz suas ressalvas. A estimativa histórica da curva de Beveridge é menos inclinada no início (isto é, a taxa de abertura de vagas move-se menos vis-à-vis mudanças na taxa de desemprego), e isso não pode ser desconsiderado. Assim, se essa parte da curva “se achatar”, talvez seja preciso um aumento maior do desemprego para obter a mesma redução de novas vagas.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 9/8/2022, terça-feira.