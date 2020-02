Um Congresso reformista?

O ministro da Economia, Paulo Guedes, o secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, e o deputado federal Pedro Paulo Carvalho (DEM/RJ) apresentaram nesta manhã o que seria o cenário mais otimista em termos de o Brasil aprovar as fundamentais reformas econômicas. Os três participaram no Rio do Seminário do Pacto Federativo, organizado pela Escola Brasileira de Economia e Finanças (EPGE/FGV). Também fizeram apresentações Waldery Rodrigues, secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia e Paulo Hartung, ex-governador do Espírito Santo.

O que chamou a atenção no discurso do ministro, dos seus secretários e do deputado é a insistência de que agora o Legislativo, incluindo o Congresso e as Assembleias estaduais, também quer fazer reformas.

Pode ser “wishful thinking”, e também não quer dizer que tudo vai passar da forma com os economistas liberais mais desejariam. Mas, efetivamente, os palestrantes apresentaram um quadro que, se verdadeiro, vai deixar perplexos as “viúvas do presidencialismo de coalizão” – os cientistas e analistas políticos céticos quanto à aprovação de reformas com um governo que se recusou até agora a montar um bloco majoritário formal no Congresso.

Mansueto discorreu sobre aspectos absurdos do processo orçamentário brasileiro, que faz com que um governo extremamente apertado acabe gastando R$ 20 bilhões a R$ 30 bilhões a menos do que poderia por ano, apenas pelo cipoal ilógico de vinculações que empoça os recursos públicos. Mas ele ressaltou também o bom debate e o diálogo político com o Congresso na aprovação da reforma da Previdência, e observou que Estados como Ceará, Piauí, Alagoas Rio Grande do Sul e Goiás passaram ou estão passando “reformas da Previdência muito boas”.

As reformas estaduais da Previdência são outro ponto que deve estar surpreendendo os céticos, para quem, se a reforma da Previdência federal não incluísse os entes subnacionais, um gigantesco problema fiscal permaneceria intocado.

Pedro Paulo discorreu, entre outros assuntos, sobre a PEC 438, da qual é relator, que faz com que gatilhos de contenção de gastos sejam acionados para preservar a “regra de ouro” dos investimentos (que proíbe o governo de fazer dívida para pagar despesas correntes).

Ele mostrou como a sua proposta é mais dura do que a PEC emergencial do governo (com propósitos semelhantes). Segundo os números de Pedro Paulo, enquanto a PEC 438 tem 19 gatilhos pelo lado da despesa e 9 pela receita e pode representar economias de até R$ 151,7 bilhões num ano, a PEC emergencial tem 14 gatilhos pela despesa e 3 pela receita, e sua economia potencial anual é de R$ 72,5 bilhões.

Adicionalmente, os gatilhos da PEC 438, além da contenção de despesas de pessoal, como também consta da PEC emergencial, atingem ainda – ao contrário desta última – o sistema S, o abono salarial e renúncias fiscais

Essa ideia de congressistas ainda mais duros em suas propostas fiscais do que o próprio Executivo foi retomada por Guedes. O ministro mencionou como os relatores das diversas PECs enviadas ao Congresso compraram as causas destas medidas, com propostas às vezes mais “revolucionárias” que a dele próprio (Guedes).

Guedes classificou o clima no Legislativo para a tramitação das reformas como “extraordinariamente favorável” e acrescentou que o “Congresso abraçou as reformas mesmo”.

Evidentemente, não se esperaria outro discurso de um representante do Executivo tentando passar medidas difíceis no Congresso Nacional. Ainda assim, há alguns sinais de que a velha tradição brasileira de Legislativo 100% irresponsável e o Executivo atuando o tempo todo como bombeiro talvez já não dê conta da nova realidade política do País.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 7/2/20, sexta-feira.