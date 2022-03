Um debate sintomático

A invasão da Rússia pela Ucrânia pôs em marcha no Brasil um debate ideológico que é sintomático do grau de (falta de) amadurecimento político do País. Porém, para analisar essa discussão, é preciso primeiramente estabelecer alguns fatos básicos sobre o atual conflito.

Poucos eventos parecem mais fáceis e óbvios em termos de posicionamento. Um país mais forte militarmente, a Rússia, com governo autoritário que de democracia mantém apenas algumas aparências, invade o vizinho democrático, mais fraco.

Se havia um contencioso entre as duas nações, obviamente deveria ser resolvido pela diplomacia. A invasão pura e simples do país mais fraco pelo mais forte deveria ser rejeitada por qualquer pessoa que se diga democrática e a favor de uma ordem internacional justa.

É aí justamente que surge o debate. Como qualquer invasor, a Rússia alega razões defensivas: a possibilidade de a Ucrânia entrar para a OTAN, a aliança militar ocidental. É verdade que a Ucrânia quer entrar para a OTAN, e a organização gostaria que o mesmo ocorresse, e só alongou o horizonte do processo por conta da pressão contrária da Rússia.

Mas o fato é que a possível entrada da Ucrânia na OTAN é algo ainda longe demais no horizonte temporal para que a Rússia saia da mesa de negociação diplomática e opte por uma invasão.

Por outro lado, há alguns anos se arrasta uma “proxy war” (guerra indireta) entre Rússia e Ucrânia. Depois que o governo pró-Rússia de Viktor Yanucovych foi derrubado em 2014 após uma onda de manifestações e protestos, a Euromaidan, partes da Ucrânia no Sul e Leste, de maioria étnica russa, se rebelaram e aderiram ao país vizinho, seja diretamente, como a Crimeia, seja com governos pró-Rússia, nas províncias de Donetsk e Luhansk. Especialmente nessas duas últimas, os combates nunca cessaram totalmente.

Assim, imaginava-se que o presidente russo, Vladimir Putin, pudesse intervir militarmente nessas províncias em disputa, mas a invasão total da Ucrânia surpreendeu os melhores analistas. A surpresa deriva em parte, justamente, de que a ação escolhida por Putin é grosseiramente injustificável no contexto da diplomacia internacional do pós-Guerra.

Alguns observadores ressalvam que os Estados Unidos, principal rival geopolítico da Rússia, também desrespeitou as normas internacionais na segunda guerra do Iraque.

Mas isso apenas reforça a narrativa contra a Rússia. Os Estados Unidos forjaram a justificativa das armas de destruição em massa (num país proibido de se rearmar no acordo de encerramento da guerra do Golfo). Quando se verificou que não havia as tais armas, os promotores da guerra se desmoralizaram completamente e foram maciçamente execrados.

No caso da Rússia na Ucrânia, a justificativa inicial já é inaceitável. Sem nem entrar na questão do direito de um país soberano como a Ucrânia escolher em que organizações militares ou não quer ingressar (Putin não aceita nem o ingresso na União Europeia), o fato é que a entrada na Otan não é, nem de longe, um evento decidido e de curto prazo – como faz parecer a reação russa.

É bom lembrar que, num discurso bizarro e mirabolante pouco antes da invasão, Putin recuou até Lênin para questionar o direito da Ucrânia de existir como Estado independente. O “casus belli” de Putin não fica de pé.

É, portanto, bastante desconfortável que uma parcela – modesta, é verdade – da intellingentsia brasileira está se postando de forma ambígua ou até francamente pró-russa no atual conflito. A linha moral no caso parece cristalina, como pode alguém não reconhecer esse fato?

Esse tipo de posição deriva basicamente do entranhado e insuperável antiamericanismo que alimentou durante décadas boa parte das narrativas de parcela relevante da intelectualidade nacional. Se os Estados Unidos estão a favor, é preciso ser contra, e vice-versa.

Não há dúvida de que os Estados Unidos, como qualquer país superpoderoso, não é um agente angelical e precisa ser confrontado e mesmo combatido em várias ocasiões. Mas o automatismo antiamericano leva a situações bizarras, como ver o apoio de alguns intelectuais supostamente progressistas do Brasil a um déspota cleptocrata na economia e hiperconservador na agenda de costumes como Putin, no momento em que ele invade o vizinho democrático.

Mais esdrúxulo ainda é ver o presidente Jair Bolsonaro, pró-americano de carteirinha, apoiando (numa mal disfarçada neutralidade) as ações maléficas da Rússia, arquirrival geopolítica dos Estados Unidos.

Essa miséria do debate público no Brasil – obviamente de apenas parte dele, mas grande o suficiente para caracterizar uma patologia – pode ser vista como folclórica, mas não é inofensiva. A mesma irracionalidade e o mesmo furor cego de paixões injustificáveis transborda para a discussão de economia, política, programas sociais, educação etc. É ao mesmo tempo sintoma e causa (uma de muitas) do nosso subdesenvolvimento.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 14/3/2022, segunda-feira.