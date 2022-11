Uma boia para o mercado

“Persio Arida na transição é a última esperança, sem ele ‘ferrou’”, comenta um economista e gestor de recursos especialmente atento às questões fiscais brasileiras.

Não dá para dizer que a equipe de transição em economia do governo Lula agradou o mercado. São três heterodoxos, Guilherme Mello, Nelson Barbosa e André Lara Resende, contra apenas um liberal, Arida.

Sobre Lara Resende, como comenta outro gestor, apesar da sua formação “mainstream” em economia, hoje é visto como heterodoxo pelo mercado.

“Basta ler os ‘milhões’ de artigos que ele publicou no Valor nos últimos anos”, aponta com mordacidade esse segundo economista.

O próprio Arida, em webinar hoje da Câmara de Comércio França Brasil, enunciou o que muitos críticos no mercado dos primeiros passos preparatórios do governo Lula repetem: a ‘licença para gastar’ não pode ser considerada um ‘waiver’, pois não se trata de excepcionalizar gastos em um determinado ano, mas sim a validação de despesas permanentes, que vão pesar no Orçamento a perder de vista (e inclusive aumentar na sua parcela indexada ao salário mínimo, que doravante vai crescer em termos reais, segundo Lula)

Segundo o primeiro analista mencionado nesta coluna, somando a perda de receita de mais de 1% do PIB contratada este ano pelos cortes de IPI, ICMS e PIS Cofins com os projetados R$ 175 bilhões de gastos adicionais, próximos a 2% do PIB, o resultado primário do setor público consolidado deve sair de positivo em cerca de 1% do PIB este ano para déficit de pelo menos 2% em 2023.

O novo governo, portando, contrariando o roteiro clássico da economia política, não vai começar apertando o cinto para soltar o gasto mais próximo à eleição, quando certamente terá um candidato para “incentivar”.

Aparentemente, a ideia é começar liberando o gasto e, mais à frente, quem sabe, liberar ainda mais para ver se elege o candidato governista.

E aí entra a questão do aumento da carga tributária, que em tese poderia conferir uma aparência menos desequilibrada ao que parece uma estratégia “ousada”, para dizer o mínimo. O governo começa com os anúncios populares de gastar mais, e deixa a etapa impopular de pedir mais impostos para um segundo momento, o que já não augura bem.

Adicionalmente, como aponta um terceiro gestor, “uma coisa é pedir ao Congresso um aumento de carga tributária de 0,5-1 ponto porcentual (pp) do PIB para complementar uma estratégia de ajuste fiscal, outra é pedir 3pp do PIB”.

É bom lembrar que, desde que Lula foi derrotado em seu segundo mandato na tentativa de renovar a CPMF, o Congresso brasileiro tem se mostrado hostil a aumentos de carga tributária. Agora, com a enxurrada de parlamentares de direita recém eleitos, tributar mais certamente não deve ter se tornado uma ideia mais popular no Congresso.

No mínimo, Lula e seu numerosíssimo e eclético time de transição poderiam estar falando em reverter parte das desonerações tributárias eleitoreiras de Bolsonaro este ano, mas não se ouviu quase nada sobre isso até agora.

Outro comentário dos analistas é que o ministro da Fazenda a ser escolhido por Lula já vai assumir com um programa, definido antes de sua chegada, de aumento substancial de gastos permanentes: qual o quadro tecnicamente competente (ou, caso seja político, fechado com técnicos competentes) e comprometido com o ajuste fiscal vai topar?

O primeiro entrevistado desta coluna considera que, se Arida for nomeado ministro, é um bom sinal.

“Se ele for convidado e aceitar, isso significa que ele está levando em conta tudo o que está sendo feito, mas deve ter conversado com Lula e dito que é preciso então fazer A, B e C para compensar e o Lula topou”, raciocina o gestor.

Quem sabe, pode ser.

E, por falar nisso, onde foi parar o Meirelles?

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 9/11, quarta-feira.