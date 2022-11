Tirar o Bolsa-Família – como o atual programa, Auxílio-Brasil, deve ser ‘re-rebatizado’ – definitivamente ou por quatro anos do teto de gastos é uma péssima ideia. Ontem, Lula, o presidente eleito, discutiu essa proposta com Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado.

Já se debateu – e até se testou – no passado isentar investimentos federais das restrições das regras fiscais. A lógica aqui é que investimentos são as despesas mais nobres do ponto de vista do crescimento econômico, por motivos óbvios. E por não serem obrigatórias, são as mais cortadas quando se tem que fazer ajuste fiscal.

No passado, entre 2005 e 2007, com a concordância do FMI, o Brasil tocou o Plano Piloto de Investimentos para desvincular US$ 3 bilhões de investimentos em infraestrutura – em tese cuidadosamente escolhidos para serem racionais e eficientes – do resultado primário.

A lógica era a mesma. Bons investimentos são a melhor opção de gasto público quando se tem em mente a própria solvência pública, porque ao impulsionar o PIB, ampliam o denominador da relação dívida-PIB.

Recentemente, algumas propostas de reforma do teto de gastos sugeriram retirar alguns (ou todos) investimentos do limite.

Transferências sociais, entretanto, não são investimento, mas gasto corrente. Têm o mérito inegável de aliviar o mal estar socioeconômico das famílias mais pobres e, acoplados a condicionantes relativas a saúde e educação de crianças e jovens das famílias, podem ter até algum elemento estruturante. Mas considerar investimento é forçar a barra desbragadamente.

Excesso de gasto acaba de um jeito ou de outro batendo na restrição fiscal, levando a desequilíbrio macroeconômico, cujas consequências – como inflação descontrolada – recaem de forma mais cruel nos mais pobres. E, levando em conta a restrição, quanto mais transferência para uma dada capacidade de o País gastar sem bagunçar o coreto fiscal, menos investimentos e menos outras despesas importantes, como saúde e educação, por exemplo.

Mas o pior é que, como já se viu, transferências sociais no Brasil transformaram-se num dos principais instrumentos do combate eleitoreiro. Está aí Bolsonaro que botou de pé, em pleno ano eleitoral, o Auxílio Brasil de R$ 600, imensamente maior que o Bolsa Família original e descaracterizado em termos dos elementos estruturantes.

O economista Fabio Giambiagi, do BNDES e do IBRE-FGV, está longe de ser um purista do teto de gastos. Junto com Manoel Pires, do IBRE-FGV, apresentou no início deste ano uma proposta justamente para mudar o teto de gastos, incluindo uma regra de crescimento real do total das despesas – que pelo atual mecanismo não podem crescer além da inflação.

Vejamos, portanto, o que Giambiagi tem a dizer sobre a proposta de exclusão por quatro anos do Bolsa-Família do teto de gastos:

“Eu sou radicalmente contra. A regra [do teto] de 2016 fez algumas excepcionalidades, por razões compreensíveis na época. Mas desde lá nós aprendemos que deixar uma brecha é meio caminho andado para o Congresso aumentar essa rubrica. Veja o que aconteceu com o Fundeb, que foi aumentado enormemente porque não está no teto. Então, eu vim defendendo ao longo de 2022, à luz da experiência, colocar tudo no teto. Claro que, nesse caso, tem que aumentar o nível inicial do teto para que ele possa ter uma abrangência maior. Qualquer coisa que você tirar [do teto], você pode ter a certeza absoluta de que, nos próximos anos, vai aumentar – o que representa uma burla ao espírito do teto. Imagina o que vai acontecer com os R$ 600 [do Bolsa-Família] nesse caso? Alguma dúvida de que o céu será o limite”?

Especialistas em temas fiscais observam que uma boa regra fiscal deve englobar o agregado de despesas mais amplo possível (como na proposta de Giambiagi e Pires, que inclui também um subteto para gastos de pessoal).

Pode fazer sentido retirar investimentos, considerando que tipicamente são o gasto que mais sofre em ajustes.

É possível que o governo queira valorizar politicamente o Bolsa Família ao tentar tirá-lo do teto, mas é um passo estranho, de qualquer forma, considerando que a proposta é discutir um novo regime fiscal dentro de alguns meses.

Seria muito bom que governo e Legislativo desistissem dessa proposta. Entende-se – e já está absorvido pelo Legislativo, pelos agentes econômicos e pela sociedade – que se queira permitir em 2023 a continuidade do Bolsa-Família de R$ 600. Dado o adiantado da hora e as dificuldades políticas, seria difícil cortar outros gastos para permitir essa extensão já para o ano que vem.

Porém, em 2023, um novo arcabouço fiscal sustentável será em tese formulado e implantado. É nesse contexto que esse novo e generosíssimo programa de transferência de renda deve ser viabilizado, de 2024 em diante – sem comprometer a expectativa de solvência pública – via corte de outros gastos ou aumentos de receitas.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)