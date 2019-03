Fernando Nakagawa

Bastidor: Dilma e Tombini queriam juro civilizado, mas a realidade…

Dilma Rousseff convocou Alexandre Tombini para levar o juro brasileiro para os padrões internacionais. Houve esforço do Banco Central e do Palácio do Planalto para a empreitada, mas o plano saiu dos trilhos com promessas não cumpridas e descontrole das contas públicas que culminaram na maior crise econômica em décadas