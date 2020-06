Brasileira AlmapBBDO é eleita a agência da década da América Latina em Cannes Lions

O Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade está celebrando, durante a edição digital Lions Live, as agências, grupos de comunicação e anunciantes mais premiados no evento ao longo da última década. Ao longo da semana serão divulgados os mais premiados entre 2010 e 2019 nas diferentes regiões – Europa, Ásia, América Latina etc. Na sexta-feira, 26, serão divulgados os grandes vencedores.

Nesta terça-feira, 23, foi divulgada, às 10h (horário de Brasília), a Agência da Década da América Latina. E o resultado não chegou a ser uma surpresa. Vencedora de quatro prêmios de Agência do Ano em Cannes Lions – sendo três na década passada, em 2010, 2011 e 2016 –, a AlmapBBBO se tornou uma das referências do festival.

Tanto é assim que Marcello Serpa – ex-sócio da Almap e um dos responsáveis por imprimir o estilo criativo da companhia – recebeu o Lions de St. Mark, espécie de prêmio pelo conjunto da obra do festival, no ano de 2016. Entre os clientes “históricos” da agência no Brasil estão a montadora Volkswagen e a marca de sandálias Havaianas, da Volkswagen.

Em segundo lugar na região ficou a Ogilvy São Paulo e, em terceiro, a Y&RVML.