Após 25 anos, Fábio Fernandes deixa a agência F/Nazca, que ajudou a fundar

O grupo Publicis anunciou nesta terça-feira, 6, a saída de Fábio Fernandes da liderança da agência F/Nazca Saatchi & Saatchi. O executivo estava no negócio que ajudou a fundar havia 25 anos. Segundo a Publicis, um “time de lideranças” passará a comandar a agência. Segundo fontes de mercado, a F/Nazca poderia ser fundida a outra companhia do grupo francês no País.

“À frente da F/Nazca, Fábio Fernandes ajudou a construir e a fortalecer inúmeras marcas ao longo de 25 anos e se tornou uma inspiração para gerações de publicitários. Agradecemos a ele por ter feito da agência uma referência mundial em criatividade, valor que continuará a ser um dos pilares de nossa atuação junto aos clientes”, disse, em comunicado, Justin Billingsley, presidente do grupo Publicis para a região que inclui o Brasil.

A F/Nazca foi fundada em 1994 por Fernandes em sociedade com Ivan Marques, Loy Barjas e Rodrigo Andrade. A agência, na época, já tinha alinhamento à Saatchi & Saatchi, pertencente à Publicis.