Após atingir R$ 1 bi em receitas, Eudora reúne Xuxa, Angélica e Eliana em campanha

Criada em 2011, a Eudora foi o primeiro projeto da diversificação de marcas do Grupo Boticário. Com oito anos de estrada, a Eudora passou por várias mudanças, mas se tornou, no ano passado, a primeira “cria” do grupo paranaense a superar a marca de R$ 1 bilhão em faturamento. O conglomerado como um todo teve receita de R$ 13,4 bilhões em 2018 e ainda inclui bandeiras como Quem Disse, Berenice? e Vult!.

Apesar de atuar em todos os segmentos da beleza, a Eudora se diferencia da “marca-mãe” por ter a maquiagem como carro-chefe, seguido de perfumaria e de cuidados com o cabelo. Por isso, todos os anos, um dos maiores investimentos da Eudora é no Dia do Batom, item que representa cerca de 50% das venda de maquiagem no País, segundo dados da Kantar Brasil Insights.

Neste ano, as comemorações começam nesta quarta-feira, 23, e se estendem até o fim do mês. Uma campanha assinada pelo criativo Giovanni Branco – sem a participação de uma grande agência – acaba de entrar no ar e as comemorações vão chegar à televisão no próximo sábado, dentro do programa “Caldeirão do Huck”, no qual a marca já tem espaços comprados.

O novo filme escalou um “dream team” de mulheres brasileiras, de atrizes no auge da carreira a artistas que têm décadas de carreira. A nova campanha reúne Xuxa, Angélica, Eliana e Marina Ruy Barbosa, além das cantoras Ludmilla, Alcione, Gabi Melim e Duda Beat, e traz uma nova versão da música “Chega de Saudade”, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes.

O verso “não sai de mim, não sai” remete ao principal benefício do produto: único batom nacional que garante cobertura por 18 horas sem retoque. O principal lançamento da Eudora para a temporada é o Glam Matte Tint, que promete longa duração sem retoques.

Reinvenção. Inicialmente criada com um apelo “sexy” e um estilo que lembrava em muito a americana Victoria’s Secret, a Eudora passou por um processo de reinvenção que incluiu uma “suavização” da imagem da marca e um foco maior nas vendas diretas.

Hoje, a companhia tem uma presença discreta no varejo, mas se relaciona com as revendedoras de forma constante, por meios de pontos de distribuição exclusivos. Atualmente, são 63 em todo o País; até o fim do ano, a companhia prevê abrir mais dez unidades.