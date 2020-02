Assista aos melhores comerciais do intervalo do Super Bowl nos Estados Unidos

Em um mundo cada vez mais dominado pela fragmentada mídia digital, a oportunidade de atingir um grande número de consumidores de uma vez só é uma oportunidade de ouro para as marcas. A transmissão do Super Bowl, principal evento da temporada de futebol americano, vira palco de uma disputa pela atenção do cliente – e é uma chance para agências e empresas exercitarem o melhor lado de sua criatividade.

Neste ano, as marcas apostaram fortemente em grandes estrelas, como Jennifer Lopez, Jason Momoa, Bryan Cranston, Taraji P. Henson, Martin Scorsese, Jonah Hill, Ellen DeGeneres, Molly Ringwald, Chris Evans e Bill Murray, entre muitos outros. É um investimento alto: neste ano, cada intervalo de 30 segundos custou cerca de US$ 5,6 milhões.

Veja os melhores resultados: