Brasil ganha Grand Prix inédito em Cannes para campanha sobre a comunidade trans; assista

O Brasil trouxe um inédito Grand Prix (Grande Prêmio) para casa no último dia do Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade de 2021. Uma campanha feita para a rede de cafeterias Starbucks pela agência VMLY&R ganhou a maior honraria do festival na categoria Glass – Lion for Change, que premia as campanhas que trazem mudanças ou impactos positivos para o mundo e costumam ter forte caráter social.

Neste ano, a campanha escolhida foi “Eu sou”, feita pela VMLY&R. A peça publicitária, disponível no YouTube (veja abaixo), mostra as dificuldades que a comunidade trans tem por causa de nomes que não condizem com seu gênero. A campanha aborda a dificuldade de se “navegar” o mundo com um nome que não corresponde à identificação pessoal.

Na Starbucks, explica a campanha, as pessoas sempre puderam usar os nomes que escolheram (na rede, é comum que cada pedido venha com o nome escrito no copinho). A empresa, no entanto, decidiu ir além, fazendo uma campanha de mudança de nomes em uma de suas unidades para a comunidade trans. A ideia foi chamar a atenção para o problema e também para o alívio que essas pessoas sentem ao poderem ser identificadas com o nome que escolheram para si.

“Estamos honrados em ser reconhecidos com o Grand Prix pela campanha ‘Eu Sou’. Desde seu lançamento, em 2020, essa iniciativa definiu um marco na visibilidade junto à comunidade trans, bem como discussões em respeito e inclusão”, disse Claudia Malaguerra, diretora-geral da Starbucks no Brasil, em comunicado.

Casamento adolescente

A VMLY&R, aliás, foi destaque em outra campanha de cunho social, desta vez sobre casamento adolescente, que recebeu dois Leões (um de ouro e outro de bronze) em outra categoria voltada a questões sociais: Sustainable Development Goals (metas de desenvolvimento sustentável).

A campanha, realizada para a instituição Center for Child Well-Being and Development (CCWD), criou uma forma de convencer pais de vilarejos no Malawi, na África, a evitar que suas filhas se casassem antes dos 18 anos (veja abaixo – em inglês).