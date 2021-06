Brasil tem forte desempenho em campanhas para dispositivos móveis em Cannes Lions

Depois de receber dois Grand Prix no setor de Entretenimento na véspera, o Brasil continuou com bom desempenho no Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade de 2021 na categoria de Mobile Lions, que escolhe os melhores trabalhos publicitários para veiculação em dispositivos móveis. O País trouxe três Leões de Ouro nessa categoria, no melhor desempenho entre os prêmios revelados nesta quinta-feira, 24.

Em Mobile Lions, o País recebeu um total de cinco Leões, sendo três de ouro: Aqka/Instituto Raoni, Aqka/Netflix e Gut/Mercado Livre (esta última havia recebido o Grand Prix em Entertainment Lions for Music na véspera). A categoria ainda trouxe uma prata e um bronze, ambos para a Akqa, para as mesmas campanhas para Netflix e Instituto Raoni, respectivamente.

Em Radio & Audio Lions, mais um ouro, novamente para a Akqa, desta vez para uma campanha para a cerveja Becks. A agência ainda trouxe uma prata, para a mesma campanha, e um bronze para Africa/Associação Brasileira de Psiquiatria.

Também houve Leão de Ouro em Brand Experience & Activation Lions, para Africa/Movimento Go Equal, ação que também levou um Leão de Prata. O País ainda trouxe mais dois prêmios: Prata para VMLY&R/Starbucks e Bronze para Soko/Ambev.

Completando os prêmios do dia, o Brasil trouxe um Bronze para Ogilvy/Magazine Luiza em Creative E-commerce (ou seja, ações mais criativas para vendas fomentar vendas online). O País ficou de fora das premiações de Innovation (Inovação) e Creative Effectiveness.