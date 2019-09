‘Casa Friends’ terá semana extra em SP; ingressos começam a ser vendidos nesta quinta

Para comemorar os 25 anos da estreia da série Friends, a Warner vai montar pelo mundo “casas” com os principais cenários da série, como o café Central Perk e o apartamento de Mônica e Chandler, em várias cidades do mundo. Por aqui, a exposição ocorrerá em São Paulo e terá uma semana extra, anunciada pela Warner.

Os ingressos começam a ser vendidos nesta quinta-feira, dia 12. A primeira “leva” de entradas já está esgotada e, por isso, a visitação foi estendida por uma semana. Os ingressos poderão ser encontrados no site da Casa Warner, a partir das 12h desta quinta-feira. O preço é de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (para pessoas com direito a meia entrada).

A exposição terá também ambientes que remetem a outras séries do canal, como Riverdale, The Flash, Supergirl e The Big Bang Theory. O espaço abre na quarta-feira da semana que vem, dia 18, e fica disponível até 13 de outubro.

Após estrear em 22 de setembro de 1994, Friends teve dez temporadas e é, até hoje, uma das principais atrações de reprises tanto em canais de TV a cabo quanto em serviços de streaming. No ano passado, a Netflix desembolsou US$ 100 milhões pelo direito de reprisar a atração por mais um ano.

O serviço de streaming da Warner Media, o HBO Max, deverá ficar com a atração a partir de 2020. O elenco principal era composto por Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Mônica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) e David Schwimmer (Ross).