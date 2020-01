Coluna ‘Teaser’: A força de ‘Grey’s Anatomy’ na audiência e Molly Ringwald com abacates

IDOSA, MAS NA MODA

‘Grey’s Anatomy’ traz audiência a outra série

No ar há mais de 15 anos, a série Grey’s Anatomy é conhecida pela trama rocambolesca e pelas mortes elaboradas de diferentes personagens – seja dentro do hospital em que a trama é ambientada ou em acidentes de quase todo o tipo. Apesar da saída da maior parte do elenco original, a série continua a ser uma das maiores atrações da rede americana ABC e serve também como “alavanca” de atrações menos conhecidas. Na semana passada, o programa Station 19, da mesma rede, bateu recorde de audiência ao colocar parte de seus personagens dentro da trama de Grey’s Anatomy. Novamente, uma morte elaborada está envolvida.

‘ESQUENTA’ PARA O SUPER BOWL

Molly Ringwald, abacates e humor nonsense

Todos os anos, o Super Bowl – megaevento de futebol americano nos EUA – é um campo de batalha também durante os intervalos comerciais. Por causa da audiência gigante da transmissão esportiva, marcas de todos os tipos se acotovelam para virar assunto. Embora o evento só ocorra na semana que vem, muitas empresas já começaram a esquentar os tamborins para o evento, com pequenos “teasers” dos comerciais.

Em campanha idealizada pela agência EnergyBBDO, a atriz Molly Ringwald (do clássico A Garota de Rosa Shocking e da série Riverdale) aparece oferecendo tratamento de estrela ao abacate da marca Avocados from Mexico. Nos vídeos de 15 segundos, o abacate primeiro ganha uma coroa das mãos da atriz; depois, é acomodado com um travesseiro para uma viagem de carro.

CONTRA O PRECONCEITO

Liga LGBTQ+ de futebol celebra a camisa 24

A Champions LiGay, liga de futebol voltada à participação de jogadores LGBTQ+, promove o #FutebolSemPreconceito, movimento contra a homofobia em campo e nas arquibancadas do Brasil. Na última quinta-feira, uma ação idealizada pela agência AlmapBBDO vestiu a icônica estátua de Pelé, em Santos, com a camiseta número 24, número geralmente associado pejorativamente ao universo gay. A LiGay concentra 28 equipes em todo o País.

MÚSICA E FESTA

Coca-Cola lança 30 conteúdos para o verão

A Coca-Cola vai lançar 30 conteúdos exclusivos em campanha de verão criada pela Wunderman Thompson. Até março, serão liberados seis criações a cada dez dias, assinadas por astros como Kondzilla, Pabllo Vittar e Tainá Costa.

ASSISTENTE VIRTUAL

Bia, do Bradesco, vira comentarista de rádio

A ferramenta de inteligência artificial do Bradesco, a assistente virtual Bia, terá dias de comentarista de rádio na Jovem Pan. A participação da ferramenta de inteligência artificial terá auxílio de informações fornecidas por especialistas da Ágora Investimentos, do banco, sobre o impacto das movimentações no mercado financeiro para investidores.

PALAVRA DE VENCEDOR

Vídeos de Cannes Lions falam de cultura criativa

Dentro das preparações para o Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade de 2020, o evento colocou no ar, na semana passada, o primeiro vídeo de uma coleção chamada “Lions Essentials”, com dicas de ganhadores de Leões e Grand Prix (Grande Prêmio) sobre como incentivar uma cultura criativa dentro das empresas. A série de vídeos estreia com o brasileiro Fernando Machado, vice-presidente global de marketing do Burger King.