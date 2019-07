Coluna ‘Teaser’: agência cria app que bloqueia celular de pais durante tempo com filhos

App bloqueia mensagens de celular durante brincadeiras

A agência de publicidade NBS e a Apê Kids criaram a Offline Toys, linha de brinquedos artesanais que “conversa” com um aplicativo que evita que o momento entre pais e filhos seja interrompido pelo celular. A linha inclui um carro, um fogão e um corpo humano, todos feitos de madeira. Os produtos vêm com um espaço para o encaixe do smartphone. O app Offline Toys – disponível para telefones Android e iOs, da Apple – bloqueia notificações do aparelho durante a brincadeira.

‘Shark Tank’ terá versão com estudantes da Estácio

O grupo educacional Estácio fez uma parceria com o canal Sony para uma versão para estudantes do programa Shark Tank Brasil. O conteúdo de marca será uma competição em que alunos do grupo vão disputar uma vaga de estágio na empresa de acessórios Chilli Beans. A ação vai ter quatro episódios semanais até a escolha final, que estarão disponíveis no site oficial do programa entre os dias 19 de julho e 9 de agosto. Na TV, a nova temporada de Shark Tank Brasil estreou na sexta-feira.

BlastU produz podcasts com empresários para a Gol

O festival de inovação BlastU, que acontece em agosto, gravou uma série de podcasts para promover o evento. Os conteúdos estarão disponíveis no sistema de entretenimento dos voos da Gol. Trata-se de entrevistas com empresários de diversos setores, sendo que o primeiro episódio foi gravado com Guilherme Azevedo, fundador da Dr. Consulta. A BlastU também entrevistou Paulo Veras, da 99, Christian Gebara (foto), da Vivo, Jaime de Paula, da Neoway, e Carlos Jereissati Filho, do Iguatemi.

Making Of: O Boticário e o amor muito além dos contos de fada

Uma campanha da marca de perfumaria O Boticário para a linha Malbec Black, que estreou no domingo (30) em televisão aberta, chega com a proposta de desafiar os papéis tradicionalmente reservados às mulheres e homens nos contos de fada. Em vez do príncipe encantado, as mulheres retratadas no novo filme, criado pela AlmapBBDO e com produção da Stink, colocam ênfase na busca por pessoas com qualidades e defeitos reais.

O vídeo foi dirigido por Jones (da dupla de cineastas Jones + Tino) e teve cenas gravadas na região central da capital paulista e nas praias de Bertioga e Barra do Una, no litoral de São Paulo. A direção de fotografia, um dos destaques da campanha, ficou a cargo de Douglas Bernardt.

A nova ação publicitária da linha Malbec Black terá ampla veiculação. Além de exibição na TV aberta (com uma versão de 60 segundos e outras peças mais curtas), haverá versões em outros formatos, incluindo peças publicitárias para meios digitais, mobiliário urbano e mídia impressa.

