Coluna Teaser: assista ao comercial 100% nacional da Campari e a vídeo ‘radical’ da GoPro

MAKING OF

Primeira campanha 100% nacional da Campari

A marca Campari está lançando a primeira campanha totalmente voltada ao mercado brasileiro. Criados pela agência Purple Cow, os dois filmes serão exibidos em salas de cinema e em plataformas digitais. Com direção de fotografia cuidadosa, as produções tentam relacionar a imagem da marca com o universo da arte, com foco em música e fotografia.

Em ambos os casos, a cor característica da bebida cumpre papel relevante. No primeiro filme, os convidados de um clube noturno passam por uma cortina vermelha para buscar uma nova experiência. No segundo, um fotógrafo descobre um novo mundo ao aceitar o convite de entrar por uma porta da mesma cor. As produções locais seguem um formato global utilizado pela marca há quatro anos, batizado de Red Diaries (Diários Vermelhos).

ESTILO DE VIDA RADICAL

Três brasileiros entre melhores vídeos da GoPro

Os brasileiros Andrews Santana, Bruno Bacchiegga e Daniel Dias estão entre os vencedores da competição global de vídeos da marca de câmeras GoPro. Para participar, bastava mandar um vídeo realizado gravado durante uma viagem de aventura com dois modelos de câmera da companhia. O prêmio de US$ 1 milhão foi dividido entre 45 vencedores, que receberam mais de US$ 22 mil cada. Foi uma seleção difícil: a marca recebeu 42 mil inscrições.

AFINAL, O QUE É QUIBI?

Serviço de streaming tenta explicar seu conceito

O serviço de streaming Quibi, que tem como sócios o magnata da mídia Jeffrey Katzenberg e Meg Whitman, ex-presidente da HP, usou a plataforma de mídia mais cara dos EUA – um comercial no Super Bowl – para tentar explicar seu conceito aos futuros usuários.

O serviço de streaming, que será lançado em abril nos EUA, com preços entre US$ 5 e US$ 8, terá conteúdos com capítulos de quatro a dez minutos de duração. No comercial, criado pela BBH Los Angeles, um assalto a banco dá errado, deixando os ladrões com um “tempinho” para gastar. A razão: o motorista que iria ajudá-los na fuga se atrasa para o trabalho porque está assistindo a um reality show do Quibi.

CHAMANDO A ATENÇÃO

‘Roupa sempre nova’ é visto por 18 milhões

A marca Comfort lançou semana passada uma ação com a banda Roupa Nova – cujo nome foi temporariamente alterado para Roupa Sempre Nova – para divulgar sua plataforma de cuidado com roupas. Após um “teaser”, a associação com Comfort foi revelada. Nas primeiras 12 horas depois do início efetivo da ação, 18 milhões de pessoas foram atingidas pelo conteúdo, que gerou 465 mil engajamentos (curtidas, comentários e compartilhamentos).

SEM DESPERDÍCIO

Hellmann’s cria ‘robô’ que ajuda na cozinha

O alto índice de desperdício de alimentos volta a ser o mote da campanha da Hellmann’s. Pesquisa global encomendada pela Unilever, dona da marca de maionese, revelou que 61% das pessoas jogam fora alimentos que ainda são seguros para consumo.

Para combater este alto índice de desperdício, a Hellmann’s criou, em parceria com o Facebook, criou um “bot” (robô de conversa) no Messenger com dicas para transformar ingredientes esquecidos na geladeira em receitas deliciosas. A plataforma de inteligência artificial poderá sugerir receitas a partir dos ingredientes listados pelos consumidores no Messenger.