Coluna Teaser: Bradesco resgata ‘Os Jetsons’ e ‘Desafio Estadão Cannes’ define jurados

MAKING OF

Filme do Bradesco resgata ‘Os Jetsons’

Criado nos anos 1960 pelo estúdio Hanna-Barbera (hoje Warner Bros.), o clássico Os Jetsons imaginava o que seria o mundo depois dos anos 2000. Agora, a animação é resgatada pela agência Publicis e pelo banco Bradesco para falar de invenções que mostram que o futuro já chegou na interação face a face entre clientes e gerentes e em meios de pagamento.

A produção ficou a cargo da Vetor Zero, que acrescentou personagens secundários que refletem a diversidade da população brasileira. Além disso, alguns papéis sociais dos personagens também foram modificados: Jane, que no desenho é dona de casa, passou a CEO de uma empresa na “reinterpretação” do Bradesco. Todo o material foi aprovado pela matriz da Warner, nos EUA, que chegou a indicar dubladores para os personagens.

MEIO AMBIENTE

Campanha alerta: sua dieta é cheia de plástico

Uma campanha da ONG ambiental WWF põe o dedo na ferida e mostra pratos deliciosos feitos por chefs renomados recebendo um condimento especial: pequenos pedaços de plástico. O objetivo é chamar atenção para o fato de que, como o plástico não é biodegradável, ele acaba se integrando ao meio ambiente em partículas muitas vezes invisíveis, mas que contaminam lavouras, vida selvagem, oceanos e a comida consumida por todos.

PRÊMIO

‘Desafio Estadão Cannes’ define jurados

A 6.ª edição do Prêmio “Desafio Estadão Cannes” anunciou seus 12 jurados. Formado por profissionais de agências, anunciantes e do Estadão, o grupo será liderado por João Consorte, presidente da McCann Health. A lista inclui Alessandra Pereira (Z515), Alexandre Vilela (Havas+), Carlinha Gagliardi (BETC/ Havas), Cátia Luz (Estadão), Gabriela Soares (Talent Marcel), Gustavo Victorino (Publicis), Juliana Cury (Itaú), Leonardo Cruz (Estadão), Marcello Braga, (Hyundai Caoa), Pedro Cesarino (Publicidade Archote) e Vicente Varella (Lew’Lara\TBWA). A escolha dos vencedores será feita em abril.

ALGUÉM SE HABILITA?

Nissin apresenta o ‘temaki de Miojo’

A nova campanha da Nissin nas redes sociais convoca consumidores a “ressignificar” o velho Miojo. Para chamar a atenção e convidar os consumidores da marca a exercitar a criatividade, a Dentsu Brasil criou uma campanha em que apresenta um Miojo em forma de temaki. Lançada na semana passada, o filme, que tem cara de produção caseira, fez sucesso nas redes sociais, com 3 milhões de visualizações no YouTube e no Instagram.

CARNAVAL

Na guerra do Glitter, Ragazzo apela para coxinha

Entra carnaval, sai carnaval e as marcas continuam apostando com tudo na força do glitter. Neste ano, as empresas James Delivery (app de entregas do Pão de Acúcar) e Trident decidiram usar os pontos de ônibus e relógios de rua para garantir um “banho de brilho” para os foliões. Nessa toada, o Ragazzo – rede que pertence ao mesmo grupo do Habib’s – decidiu radicalizar: criou a coxinha de glitter colorido.

A ação, idealizada pela agência Young & Rubicam, dividiu opiniões: surpreendeu visualmente, mas, na redação do Estadão, na última sexta-feira, foi difícil convencer alguém a experimentar a iguaria entregue via delivery. Para quem quiser se habilitar, há a possibilidade de experimentar a coxiglitter em lojas de São Paulo e do Rio de Janeiro até terça-feira, dia 25. A empresa diz que, com a ação, quer se apresentar de maneira mais “descolada” para o público.