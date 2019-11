Coluna Teaser: calendário de US$ 112 mil da Tiffany e saída do Kinder Ovo do Nordeste

Tiffany lança ‘mimo’ de Natal por US$ 112 mil

A Tiffany & Co. terá um “mimo” de fim de ano só para os muito ricos: trata-se do Calendário do Advento, uma tradição da época do Natal no Hemisfério Norte. Confeccionado em papelão e com 1,5 metro de altura, trata-se de uma representação da loja da marca na 5.ª Avenida, em Nova York, e traz nada menos do que 24 “presentinhos”. Só serão confeccionadas apenas cinco unidades da edição, pela bagatela de US$ 112 mil (R$ 470 mil).

Clima quente faz Ferrero mudar portfólio no Brasil

A fabricante italiana Ferrero lançou no Brasil o Kinder Joy, que agora será um produto regular no portfólio da empresa (antes apareceu como “edição especial”). A novidade passará a ser a única oferta da marca no segmento de ovinhos de chocolate nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste – nessas áreas, o Kinder Ovo será retirado de circulação porque havia dificuldade de conservação do produto em clima mais quente.

No Sul e no Sudeste, o Kinder Ovo será mantido, com foco em crianças a partir de 7 anos. Já o Kinder Joy será segmentado para meninos e meninas de até 6 anos. O produto trará surpresas para que as crianças brinquem sozinhas e também com os amigos

Macarrão com tempero de novela mexicana

Uma linguagem de novela é a aposta da agência Dentsu Brasil para a campanha do macarrão instantâneo Nosso Sabor, da Nissin Foods. A marca é vendida exclusivamente nas regiões Norte e Nordeste do País e acabou de passar por uma reformulação, tanto na embalagem quanto de composição. Por isso, o novo mote da comunicação é “Sabores fortes, emoções fortes”.

Ao todo, serão sete filmes que serão veiculados em TV aberta e mídia digital, além de ganharem uma versão para rádio. O roteiro da campanha foi pensado para contar três pequenas histórias, carregando nas tintas e nos personagens caricatos. As cenas foram filmadas e posteriormente redubladas, para lembrar o ar tosco das produções mexicanas popularizadas no Brasil pelo SBT. A produção é da Damasco Filmes.

Barbie desfila para coleção da Riachuelo

A Riachuelo promoverá, no dia 2 de dezembro, um desfile da marca À La Garçonne, que é desenhada pelo estilista Alexandre Herchcovitch. O evento, que apresentará uma coleção da boneca Barbie, destacará a diversidade e a inclusão na moda. A coleção terá peças adaptadas para vestir pessoas com deficiência.

Johnnie Walker terá bar de uísque em SP

A marca de uísque Johnnie Walker inaugura amanhã, em parceria com o Chez Oscar, um novo bar da bebida na cidade de São Paulo. O Chez Johnnie promete “novas experiências” para apreciadores de uísque.

Anitta leva símbolo da Cheetos para clipe

A cantora Anitta renovou a parceria comercial com a marca de salgadinhos Cheetos, da PepsiCo. Depois de participar do videoclipe Paradinha, em 2017, o personagem Chester Cheetah marca nova presença no novo clipe da cantora, Combatchy. Desta vez, Chester Cheetah pega uma carona com Anitta para ir à festa mais inesquecível de sua vida. O objetivo da Pepsico é reforçar a presença da marca do universo pop – e de forma irreverente.