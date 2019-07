Coluna Teaser: Documentário sobre cerveja da Ambev estreia nos cinemas na quinta-feira

Ambev promove ‘viagem’ ao universo cervejeiro, nos cinemas

Líder do setor de bebidas no Brasil, a Ambev patrocinou a realização de um documentário sobre a produção e a cultura da cerveja que foi produzido pela Paranoid, responsável pelo desenvolvimento do filme de 60 minutos, que estreia em circuito restrito em São Paulo e outras capitais nesta quinta-feira.

Em Busca da Cerveja Perfeita tem direção de Heitor Dhalia, responsável por filmes como O Cheiro do Ralo, Serra Pelada e Tugstênio. (Veja trailer abaixo – haverá exibições em São Paulo, Rio, Recife, Salvador e Belo Horizonte)

O documentário narra uma viagem de 10 mil km por dentro do universo cervejeiro, da origem dos ingredientes às diversas escolas de produção da bebida no mundo. Ao todo, mais de 20 especialistas – entre sommeliers de cerveja, mestres-cervejeiros e peritos em malte e lúpulo – de três países falaram sobre sua relação com a bebida.

Budweiser mostra que o rock está bem vivo

A Budweiser encontrou uma forma de homenagear o Dia do Rock, comemorado no sábado, com uma campanha da agência Africa que reuniu um total de 15 bandas para provar que, ao contrário do que já disse Gene Simmons (líder do Kiss), o rock está bem longe de estar morto. No “line up” da marca de cerveja estão grupos recentemente formados, como The Dirty Rats, Hammerhead Blues, Devlish, Der Baum, Gumes e Monstro Amigo.

Rock in Rio 1: Natura lança linha especial para festival de música

As linhas Humor e Faces, da Natura, terão produtos inspirados no Rock in Rio, evento que a empresa de cosméticos patrocina. A Faces, de maquiagem, terá 14 novos batons e uma caneta delineadora. Já a Humor trará duas fragrâncias em embalagens metalizadas. Os produtos já estão à venda.

Rock in Rio 2: Sky levará mais de mil clientes ao evento

A Sky dividiu sua ação para clientes no Rock in Rio em duas promoções. Uma para moradores do Rio, que distribuirá mil pares de ingressos via sorteio. Já um concurso cultural, para clientes pós-pagos de todo o País, vai dar de presente três pacotes de viagem, com direito a “mimos” especiais.

Hyundai relaciona carro às coisas boas da vida

A campanha referente ao lançamento do Hyundai Creta 2020 pega carona em uma tendência do setor automotivo: a de relacionar carros a determinados estilos de vida. O filme idealizado pela Innocean e pela Z+ visa refletir o novo conceito global da marca coreana, relacionado a bons momentos. O filme, que já está sendo exibido em meios digitais, estreia na televisão nesta quarta-feira. Haverá ainda anúncios em mídia impressa.