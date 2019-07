Coluna Teaser: Domino’s resgata Grupo Dominó e Natura fala de união no Rock in Rio

A sutil diferença entre Domino’s e Dominó

Em fase de expansão, a rede de pizzaria Domino’s, que pretende abrir 400 unidades em cinco anos no País, brincará com a confusão que parte dos consumidores ainda fazem com seu nome. A rede é chamada por aí de Dominó. Para deixar clara a diferença, a empresa lançará nesta quarta-feira uma campanha 100% digital criada pela agência GUT. O comercial é estrelado por ninguém menos que Afonso Nigro, um dos integrantes do Grupo Dominó.

Making Of: Mensagem positiva para patrocínio ao Rock in Rio

A Natura encontrou um jeito diferente de ativar seu patrocínio ao Rock in Rio. A marca de cosméticos vai colocar no ar a partir de amanhã, em suas redes sociais, um filme em que mostra um encontro de músicos – incluindo alguns artistas patrocinados pelo projeto Natura Musical, como Jaloo e Juliana Strassacapa – para a gravação de um clipe da música Agora Só Falta Você, de Rita Lee, nas ruas de Copacabana, no Rio.

O objetivo desse encontro de talentos de diferentes origens e ritmos em torno de uma mesma canção é mostrar que o entendimento entre as pessoas é possível nesse momento de polarização. A mensagem vai ser ativada na web com a hashtag “o mundo é mais bonito com vc”. A ação, criada pela Africa Comportamento, ganhará versão para a TV, de 30 segundos, em agosto.

Campanha fala sobre a sorte de poder ser quem você é

O mês do Orgulho LGBTQ+ já terminou, mas as agências Mirum e i-Cherry ainda encontraram uma forma de incentivar o debate sobre o preconceito enfrentado pela comunidade a partir da ação Biscoito da Sorte Hétero. A ideia é mostrar como um heterossexual não precisa enfrentar situações desagradáveis comuns aos gays, lésbicas e trans. A ideia é incentivar que as pessoas se coloquem no lugar do outro, com a distribuição de mensagens como: “Sorte do dia: não ouvir sobre sua sexualidade que é uma fase e vai passar”. A campanha foi desenvolvida pelo Soma, grupo de diversidade criado pelas duas agências.

Novata na mídia, Petland faz 1ª campanha nacional

Disputando um mercado em franca expansão, mas que já inclui uma grande rede de alcance nacional, a Petz, a franquia de pet shops Petland está chegando pela primeira vez à mídia de grande alcance para dar um empurrão às suas cem lojas no País. A campanha também será veiculada em outdoors nas rodovias do interior e litoral de São Paulo e em cidades como Brasília, Campo Grande, Manaus, Fortaleza, Teresina, Curitiba e Itajaí (SC).