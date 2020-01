Coluna Teaser: inscrições para Cannes 2020, literatura no Rio2C e Anitta na Claro

CANNES LIONS

Agências já podem enviar peças ao festival

Desde a semana passada, as agências brasileiras podem inscrever peças publicitárias para o Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade de 2020, que acontece entre os dias 21 e 26 de junho. O prazo vai até 16 de abril. Já os interessados em entrar no concurso Roger Hatchuel Student Academy têm de correr, pois o prazo vence na próxima sexta-feira. Para participar, basta enviar um vídeo de dois minutos, em inglês, falando sobre sua personalidade e o tema criatividade. Para participar, é necessário estar no último ano da graduação de um curso ligado à área da comunicação. O vencedor viajará a Cannes com despesas pagas.

ARTE NA RUA

Murais no centro de São Paulo celebram Tarsila

Para celebrar a obra de Tarsila do Amaral, seis artistas vão compor murais gigantes no centro de São Paulo com o conceito #TarsilaInspira, iniciativa conjunta entre a Secretaria de Cultura de São Paulo e a família de Tarsila. A criação do projeto é de Luciana Branco. [EM BRANCO]A meta é ampliar o acesso à obra da artista – que tornou-se recordista de público do Museu de Arte de São Paulo (Masp), atraindo 400 mil pessoas à exposição realizada em 2019.

MAIS CONTEÚDO

Rio2C terá área voltada ao mercado editorial

Entrando em sua terceira edição, o Rio2C – evento antes conhecido como Rio Content Market – vai ampliar seu escopo em 2020. Apesar de ainda se concentrar em audiovisual, em especial televisão, o evento ganhou conteúdos sobre inovação e música no ano passado. Entre as novidades do evento deste ano, que será realizado no início de maio, está o StoryVillage, voltado para o mercado editorial e para “o livro além do livro”. A inclusão da área no evento voltado ao audiovisual tem razão de ser: 40% das histórias que dão origem a séries de TV e a filmes são baseadas em obras literárias. A curadoria do novo espaço é de Martha Ribas, Ana Paula Costa e Camila Perlingeiro.

POR WHATSAPP

Projeto de leitura tem 2,6 milhões de downloads

O “robô” do WhatsApp criado para distribuir livros infantis digitais, dentro do projeto Leia para uma criança, do Itaú Unibanco, alcançou mais de 2,6 milhões de downloads do PDF de três obras. Mais de 8 milhões de mensagens foram trocadas com o robô virtual durante a campanha. O projeto foi desenvolvido pelo Itaú, pela agência de publicidade DPZ&T, pelo Facebook e pela Take, que criou o “bot” que se comunicou com os pais interessados.

MAKING OF

Anitta vai a campo para vender plano pré-pago da Claro

A nova campanha da Claro traz a cantora Anitta como protagonista e foi idealizada para vender plano pré-pago da operadora, apelidado agora de “Prezão”. Gravado logo depois do Natal em Cotia, na Grande São Paulo, o filme traz Anitta fazendo uma paródia da música Some que ele vem atrás e interpretando uma terapeuta sentimental.

A linguagem do filme é de videoclipe, e os diferentes cenários mostram a cantora em “cantinhos instagramáveis”. A estreia em televisão está marcada para amanhã. A criação é da agência Talent Marcel. Além da veiculação na TV, o projeto de comunicação terá uma ação nas redes sociais. Nela, influenciadores digitais, como Matheus Mazzafera e a ex-BBB Gleice Damasceno, pedirão conselhos a Anitta após problemas em suas conexões de internet.