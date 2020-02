Coluna Teaser: jaqueta ‘emoji’ para ciclistas da Ford e apelo retrô nos 50 anos da Mash

MAKING OF

Apelo retrô na campanha de 50 anos da Mash

A comédia britânica Ou Tudo ou Nada, que hoje anda meio esquecida, mas chegou a ser indicada ao Oscar de melhor filme no ano 2000, parece ter sido uma das inspirações da campanha que celebrará os 50 anos da marca de moda íntima Mash. O novo filme da empresa brasileira estreia hoje nas redes sociais da Mash (no Facebook e no Instagram) e também em links patrocinados no Google.

A nova peça publicitária tem o conceito “Mash. E não para de mudar” e celebra a “nova” masculinidade. O vídeo traz “homens comuns” de diferentes idades (18 a 61 anos) e teve direção criativa 100% feminina, que ficou a cargo de Isabela Valentin, Guilia Barber, Jéssica Pádua e Laura Zambini. Para marcar a data, a companhia também vai lançar um modelo que comemora seu cinquentenário.

SEGURANÇA FELIZ

Ford cria ‘jaqueta emoji’ para ciclistas no trânsito

A Ford criou, na Europa, a “jaqueta emoji”, traje a ser usado por ciclistas para enviar mensagens aos motoristas de carros por meio de um painel de LED instalado nas costas. Ainda em fase de protótipo, a jaqueta vem acompanhada de controle remoto sem fio a ser fixado guidão. Ele permite que o ciclista indique se quer virar à esquerda ou à direta, faça um alerta de perigo ou exiba diferentes emojis conforme o tratamento que receber no trânsito.

COISA DE CINEMA

Ketchup Heinz promove ‘aparições’ em filmes

Um verdadeiro dicionário cinematográfico e bíblia para quem quer descobrir tudo sobre a sétima arte, o site IMDB também virou palco para uma campanha do ketchup Heinz na semana que antecedeu a revelação dos ganhadores do Oscar 2020. A Kraft Heinz fez sua própria página no site, listando suas 57 participações em filmes de renome. Na lista das produções em que o ketchup faz aparições está E.T.(1982), O Iluminado(1980) e Fogo Contra Fogo(1995), aponta o site Creativity. No entanto, a “ponta” mais famosa é em Harry & Sally – Feitos Um para o Outro(1989): Heinz está presente na famosa cena em que a personagem de Meg Ryan finge um orgasmo em uma lanchonete.

FALANDO DE MEDICINA

Gilberto Gil e maestro em podcasts da Fleury

O Grupo Fleury resolveu abordar a medicina em um projeto de podcast que debaterá as novas tecnologias à disposição do setor de saúde. Os episódios vão debater como o profissional da medicina precisa se adaptar a novas tecnologias que podem facilitar cirurgias, tratamentos e diagnósticos, como genoma e robótica. Os 12 capítulos trarão convidados especiais que farão a ponte entre a medicina e a arte, em especial cinema, literatura e música. Entre os convidados já confirmados estão o cantor Gilberto Gil e o maestro João Carlos Martins, que recuperou parcialmente o movimento das mãos graças a uma luva biônica.

PROMOÇÃO DESCOLADA

Pizza Hut faz campanha inspirada em vídeo ‘viral’

A nova campanha da Pizza Hut, que estreia hoje e traz filmes de 15 e 30 segundos que serão veiculados na televisão e na rede social TikTok, dedicada a vídeos musicais, traz a estética e o balanço do hip hop para o universo da marca. O filme foi inspirado no vídeo viral Bolo no Pote, de acordo com a agência Greenz, responsável pela campanha. A estética jovem faz parte do objetivo de negócios: comunicar uma promoção que venderá pizzas a R$ 29,90.