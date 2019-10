Coluna Teaser: KitKat inaugura loja conceito em São Paulo e Vanish cria livro infantil lavável

É de chocolate: Kit Kat lança primeira loja conceito no Brasil

A marca da chocolates KitKat, da Nestlé, inaugura nesta segunda-feira, 7, sua primeira loja conceito na América Latina. Trata-se da Chocolatory, no Shopping Morumbi. A unidade permite que consumidores criem receitas, escolhendo recheios ainda inéditos por aqui. A loja ainda terá experiências digitais em realidade aumentada, realidade virtual e elementos tirados do mundo dos videogames, além de uma cafeteria Nespresso. O espaço abre para o público na terça-feira, 8.

Conteúdo: Skol cria ‘novela’ para o Facebook

A marca de cerveja Skol criou uma novela em 11 capítulos a ser exibida pelo Facebook, em parceria com a Endemol Shine Brasil (responsável pelos roteiros) e a F/Nazca Saatchi & Saatchi. A trama – com o título Tour das Tours – poderá ser assistida em qualquer ordem. A estreia é na próxima sexta-feira, dia 11.

Incentivo à leitura: Livro lavável incentiva novas histórias de ninar

A marca de alvejante Vanish está lançando uma campanha de incentivo à leitura, com o livro Histórias sem Fim. Feito em tecido, ele foi pensado para abrigar histórias escritas à mão que são apagadas depois da lavagem. A ideia da agência BETC/Havas é evitar que as crianças insistam sempre em ouvir as mesmas histórias. Como o livro se renova ao ser lavado, a ideia é estimular a imaginação dos pequenos com a confecção de novas tramas.

Conexão: Ação da Mobil leva Wi-Fi para estradas

A marca de lubrificantes Mobil Delvac resolveu criar uma ação para levar conexão Wi-Fi para os caminhoneiros, dentro da campanha Conexão Parceira, criada pelo b2biz, braço da agência F.biz. Sete motoristas de caminhão receberam da marca roteadores para emitir sinal aberto de internet 4G a partir de seus veículos em pontos de parada. O objetivo é viabilizar a conexão 4G em regiões onde o sinal de internet não costuma chegar facilmente. Segundo os criadores da iniciativa, cada caminhão poderá oferecer conexão com capacidade para até 30 acessos simultâneos – sem prejuízo à velocidade de navegação.

Making Of: Campanha imagina mundo em que homens menstruam

E se os homens menstruassem? É com esse conceito que a marca de roupas íntimas Thinx propõe uma conversa franca sobre o assunto em uma campanha que terá forte veiculação na mídia dos Estados Unidos. A criação ficou a cargo da agência BBDO Nova York. É a primeira campanha da Thinx para a televisão, segundo o site Creativity, da AdAge.

O filme, que foi dirigido por uma mulher (Rachel McDonald), imagina cenas comuns para as mulheres, mas impensáveis para os homens, como ter de pedir um absorvente a um colega ou passar o dia checando se a calça tem mancha de sangue. A produção até retrata a primeira menstruação. A meta é combater estereótipos sobre algo natural: isso porque 80% dos adolescentes hoje associam a menstruação a algo negativo.