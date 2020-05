Coluna ‘Teaser’: a força da Netflix na pandemia e ‘mães da Havaianas’ em campanha

RANKING

Netflix cresce em ‘barômetro’ de marcas

A consultoria HSR criou, desde o início da pandemia de coronavírus, um barômetro da imagem de marcas. Desde o início da medição, que entrevista consumidores semanalmente, o Magazine Luiza é o líder isolado. Nas últimas semanas, porém, a Netflix apareceu como nome “emergente”.

BRINCAR, SÓ EM CASA

Caloi e Playmobil fazem campanha conjunta

A Caloi e a Playmobil se uniram, em tempos de coronavírus, para falar sobre a reconexão entre pais e filhos, em um filme que será veiculado pelas duas empresas. O vídeo, realizado pelo fotógrafo Fábio Piva e por seu filho, Gabriel, usa itens da Playmobil para reforçar a necessidade do isolamento para conter a pandemia.

EFEITOS DA PANDEMIA

Lave as mãos, mas não para a violência doméstica

Uma campanha da NFL Network e da ONG No More mostra um homem lavando as mãos. À medida que a câmera se aproxima, é possível ver, ao fundo, uma mulher caída no chão após ser agredida. A campanha visa a incentivar denúncias de violência doméstica, que cresceu em tempos de coronavírus.

DIA DAS MÃES DIFERENTE

Funcionárias estrelam campanha da Havaianas

A marca de sandálias Havaianas decidiu usar mulheres de sua equipe na campanha para o Dia das Mães, celebrado no próximo domingo. Criada pela Hana Creative Studio, as peças mostram como as profissionais estão se adaptando à nova rotina, cuja parte positiva é a maior proximidade com os filhos.