Coluna ‘Teaser’: Márcio Canuto anima carnaval da Brahma e O Boticário estreia em games

BELEZA NO ‘AVAKIN LIFE’

O Boticário faz ação de marca dentro de game

Para atrair o público gamer, a marca de cosméticos O Boticário fará uma ação no Avakin Life, jogo de realidade virtual que permite que o jogador crie um avatar e uma segunda vida. A ação, criada em parceria com a agência AlmapBBDO e a empresa de e-sports BBL, acontece entre amanhã e o dia 22 de março, em nível mundial. Trata-se da primeira ativação de uma marca de cosméticos no jogo.

REPÓRTER E FOLIÃO

Márcio Canuto comanda carnaval online da Brahma

A Cervejaria Brahma marca o retorno do repórter Márcio Canuto (ex-Globo) ao carnaval. Conhecido por cobrir os desfiles das escolas de samba por décadas com uma pitada de humor, o jornalista fará internações online com o público nas redes sociais da cervejaria no Twitter e no Instagram. Canuto vai dar dicas para as pessoas garantirem a animação mesmo sem sair de casa.