Coluna Teaser: Natura combate rótulos impostos às mulheres e Veloe investe em arte de rua

Making of: A Natura e os rótulos impostos às mulheres

A marca de cosméticos Natura estreou ontem, no intervalo do Fantástico, da TV Globo, uma campanha que discute os rótulos que a sociedade impõe às mulheres por seu comportamento ou aparência. Para destruir essas antigas noções sobre o sexo feminino, a empresa, em campanha criada pela agência Africa e produzida pela Yourmama, discutirá expressões como “inconstante”, “agressiva”, “durona” e “dramática”. A campanha, que tem a participação de celebridades como a cantora Iza, a atriz Cléo Pires e a lutadora Kyra Gracie, quer dar origem ao movimento “Eu sou mais do que um rótulo”. Para fazer uma conexão da temática com produtos da marca, filmes entram no ar a partir de amanhã falando sobre uma nova tecnologia em hidratantes da linha Todo Dia.

Após 20 anos, Volks deve adotar logo ‘retrô’

A gigante dos automóveis Volkswagen está prestes a mudar sua logomarca após quase duas décadas – a atual representação da marca é do ano 2000. Segundo o site americano Creativity, ao tentar representar o futuro e se conectar com um consumidor mais digital, a empresa alemã deverá olhar para trás e adotar uma identidade com estilo “retrô”. Saem os relevos e o azul metálico e entram traços simples, com fundo preto. O novo logo já está sendo utilizado em protótipos de novos automóveis e já foi visto em um anúncio veiculado em junho. A nova marca lembra o logo usado pela VW logo após a Segunda Guerra.

Veloe cria arte de rua em São Paulo

A Veloe – empresa de pagamento automático de pedágios e estacionamentos da Alelo, do Banco do Brasil e do Bradesco – vai tentar aliviar a tensão que os paulistanos sofrem ao ficar presos no trânsito. A marca vai patrocinar dois novos grafites em empenas de edifícios, ambos confeccionados por artistas da empresa Dionisio.Ag. Pomb retratará as veias da mobilidade urbana, enquanto Pardal proporá novos caminhos, valorizando o tempo das pessoas.

Whindersson vai vender chip da Oi em bancas

A operadora de telecomunicações Oi, que tem o youtuber Whindersson Nunes como garoto-propaganda, fará uma ação em que o comediante vai fazer o papel de vendedor de chips da empresa em uma banca de jornal do centro de São Paulo, amanhã. A interação entre Whindersson e o público nessa ocasião dará origem a uma série de vídeos que será divulgada a partir de 4 de setembro, nas redes sociais da operadora. A criação do conceito é da Oi e da agência NBS. O objetivo da campanha é promover o segmento pré-pago da companhia. Segundo a empresa, o produto se diferencia porque oferece benefícios para o cliente mesmo que seja feita apenas uma recarga ao longo do mês.