Coluna ‘Teaser’: Nivea tenta se aproximar das consumidoras das regiões Norte e Nordeste

Em um esforço para aumentar a presença da marca no Norte e no Nordeste, a Nivea decidiu fazer uma campanha dedicada a essas regiões, criada pela Isobar, que estreia nesta terça-feira (1). Para dar um toque regional à mensagem de cuidado com a pele, a empresa recrutou cinco artistas: Ju Choo (Ceará), Ty Silva (Pará), Laura Athayde (Amazonas), Rafaela Melo (Pernambuco) e Suzane Lopes (Bahia) – veja o resultado no vídeo abaixo.

A multinacional alemã Beiersdorf, dona da Nivea, ampliou os esforços de venda no Norte e no Nordeste com a abertura de um escritório comercial no Recife para gestão dos pontos de venda e para intensificação do relacionamento com clientes. A nova campanha terá ênfase em mídias digitais. No Norte, haverá um reforço com peças de mídia externa