Coluna Teaser: nova fase da comunicação da Casas Bahia e latas de Portinari do Pão de Açúcar

Nova fase da Casas Bahia muda tom de peças publicitárias

A mudança de comando da Via Varejo, dona da Casas Bahia, mudará de forma perceptível a comunicação da maior rede de eletrodomésticos do País – a agência Young & Rubicam, porém, segue à frente das campanhas da marca.

Pela primeira vez em muitos anos, a varejista entra em um debate sobre um tema sério. Na ação de Dia dos Pais, a Casas Bahia vai abordar o fato de que 5,5 milhões de crianças brasileiras não têm o nome da pai na certidão de nascimento.

A nova campanha conta a história de Daniel, cliente da Casas Bahia que foi abandonado pelo pai aos 3 meses e sempre buscou o significado da paternidade. Daniel, que tem uma relação próxima com os filhos, recomenda ao fim do filme: “Seja um pai presente”.

HOMENAGEM: Pão de Açúcar terá café de Cândido Portinari

Dentro da comemoração de seus 60 anos, o Pão de Açúcar vai vender em suas lojas, a partir desta semana, o Café Portinari, um blend especial com grãos da região de Ribeirão Preto, onde o artista brasileiro nasceu em 1903. O produto, de edição limitada, será vendido em latas colecionáveis com obras de Portinari relacionadas à cultura do café.

MÍDIA: Isobar lança anúncio programático impresso

A agência Isobar veiculou, na edição do Estadão Expresso do último dia 26, o primeiro anúncio impresso programático, com ofertas das redes de fast-food McDonald’s, Burger King e Subway. Ao apontar o celular para o QR Code do anúncio, o cliente recebia ofertas diferentes, dependendo de sua localização e do horário da leitura do código.

NOVOS TEMPOS: Bepantol faz releituras de cantigas de ninar

Para comemorar o Dia dos Pais, a linha de pomadas Bepantol Baby lança o projeto Lições de Ninar, que estreia na quarta-feira nas rede sociais da marca e foi criado pela agência Mirum. A ideia usa quatro canções de ninar clássicas, adaptando as letras aos novos tempos. No caso de O Cravo e a Rosa, as flores vão dançar, em vez de brigar.