Coluna Teaser: Operação de guerra da Heineken no Rock in Rio e atuação digital do Bradesco

HEINEKEN: Chope no Rock in Rio vira ‘operação de guerra’

Patrocinadora do Rock in Rio, a cervejaria Heineken investiu cerca de R$ 2 milhões em sua “operação de guerra” para garantir chope gelado da marca ao público do festival de música em 2019. O trabalho para montar a estrutura já começou e vai se estender por 15 dias.

Serão instalados 1,7 mil metros de tubulação em aço inox, que vão abastecer todos os cem pontos de venda de chope na Cidade do Rock. O trabalho visa a garantir que o cliente não tenha de aturar o chope meio morno comum em grandes eventos: a meta é garantir que a bebida sempre chegue ao copo do cliente entre 1 e 2 graus negativos.

NOVO NOME: Produtora Losbragas vira LB Entertainment

Responsável por criar as séries Sintonia (parceria com Kondzilla) e Samantha!, da Netflix, a produtora Losbragas está mudando de nome: passará a se chamar LB Entertainment e ficará sob o comando dos sócios Rita Moraes e Felipe Braga. De acordo com a empresa, seu objetivo é ajudar no surgimento de conteúdos criados por autores jovens e com vozes originais.

Em seis anos de atividade, a Losbraga criou e produziu, além das séries lançadas recentemente na plataforma de streaming, conteúdos indicados ao Emmy Internacional, como Latitudes e A Vida Fora dos Campos, além dos longas-metragens documentais Primeiro Bailarino e Elogio da Liberdade, ambos exibidos pela HBO Latin America.

COISA DE NOVELA: iFood vende mais de 5 mil bolos ‘A Dona do Pedaço’

A parceria entre a Sodiê, o iFood para vender os bolos da confeitaria que é cenário da novela das 21h da TV Globo, A Dona do Pedaço, só começou a ser divulgada na última quinta-feira. No entanto, os bolos já vinham sendo vendidos discretamente na plataforma de entregas há cerca de 30 dias. Ao todo, até a última sexta-feira, cerca de 5 mil unidades já haviam sido pedidas. O carro-chefe na vida real é o mesmo da novela: o bolo de canela da Maria da Paz.

ITAÚ: Um festival de música para superar diferenças

A nova campanha do Itaú para ativar o patrocínio do banco ao Rock in Rio 2019 faz um comentário sobre a dificuldade atual das pessoas em superar as diferenças que as separam. Embalado pelo clássico Somebody to Love, do Queen, o filme criado pela agência Africa e produzido pela Iconoclast traz uma versão da canção gravada nos estúdios da produtora de áudio Antfood, em São Paulo. As cenas foram filmadas na capital paulista e em Santos.

MAKING OF: Bradesco apresenta sua resposta aos desafios digitais

Um novo filme do Bradesco, criado pela agência Publicis, tenta explicar as inovações do banco dentro do contexto de atuação cada vez mais digital do setor. A campanha, que teve cenas rodadas no centro da capital paulista, é protagonizada por uma mulher que “apresenta” novidades que já estão disponíveis para os clientes da instituição, como a possibilidade de interação com a assistente virtual BIA, o pagamento diretamente pelo celular e o atendimento em libras.

O filme, produzido pela Delicatessen e dirigido por Manuel Nogueira, estreou no intervalo do Fantástico, da TV Globo, ontem. Da captação de imagens à finalização dos efeitos, a produção da campanha durou cerca de um mês. A ação publicitária incluirá peças para mídia impressa, rádio, internet e outdoor.