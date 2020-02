Coluna ‘Teaser’: Skol tenta impedir chuva no carnaval e Havaianas estreia no TikTok

SAI PARA LÁ

Skol tenta driblar a chuva em SP no carnaval

A ação Giro na Chuva, da Skol, quer evitar que as chuvas de verão comuns em São Paulo não estraguem a folia de que vem vai à rua brincar carnaval. Por isso, a marca contratou uma empresa de tecnologia que usa um método 100% natural para induzir as chuvas a caírem de forma localizada no Sistema Cantareira, que abastece a capital paulista. A empresa, que já realizou o mesmo serviço para a Sabesp, vai trabalhar para a Skol entre os dias 21 e 26.

GLITTER GRÁTIS

James Delivery deixa os foliões brilhando

Entre os dias 21 a 25 de fevereiro, os foliões que passarem pelo Largo da Batata, em São Paulo, terão o brilho garantido. A agência F.biz criou para o James Delivery – app de entrega criado em Curitiba e posteriormente adquirido pelo Grupo Pão de Açúcar – um mobiliário urbano coberto de glitter roxo biodegradável. Basta a pessoa passar as mãos sobre o anúncio e espalhar o glitter onde quiser. Quem tirar uma foto usando a hashtag #JamesFolia e enviar por mensagem privada no Instagram para @jamesdelivery ganhará um cupom de desconto para usar no app até o dia 29. O desconto tem valor de R$ 40 e poderá ser utilizado em qualquer compra acima de R$ 50.

DE POCHETE

‘Doleiras’ ganham nova função para o carnaval

A empresa britânica TransferWise, especializada em transferências eletrônicas entre diferentes nações, está lançando a campanha Tchau, Doleira no carnaval. A ideia é criar nova função para as bolsinhas que muita gente ainda leva escondidas sob a roupa durante viagens internacionais. A empresa reimaginou a “doleira” como uma pochete para os dias de folia. O produto será distribuído em blocos como a Confraria do Pasmado, de São Paulo.

MAKING OF

Havaianas tenta conquistar consumidores no TikTok

Uma marca sempre está atrás de novos clientes. E a Havaianas espera achar um consumidor bem jovem para suas sandálias no TikTok – cerca de 65% do público da rede social chinesa, que tem 1,5 bilhão de usuários em todo o mundo, têm idade entre 14 e 24 anos. O app foi o segundo mais baixado de 2019, atrás somente do WhatsApp.

Para a estreia no TikTok, a marca se uniu a Carlinhos Brown (cantor e jurado do The Voice Brasil) para criar uma música em parceria com outros oito artistas nordestinos, garantindo a representação de cada um dos Estados da região. A escolha pelo Nordeste se deu porque o clima reflete o mote da Havaianas: “Verão o ano todo”. O processo de criação será retratado em uma websérie, em ação que celebrará a estreia da marca brasileira no TikTok.